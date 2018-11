Trei persoane au fost rănite, după ce autoutilitara în care se găseau s-a izbit de un podeț din beton de pe raza comunei Dolhești. Accidentul a avut loc ieri, la ora 18.00. La volan se afla un tînăr de 20 de ani, din Baia, care nu a adaptat viteza la carosabilul umed. Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului și a doi tineri de 19 și 28 de ani, ambii din Hîrtop. În cauză s-a întocmit dosar penal.

