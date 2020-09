Poliţia municipiului Vatra Dornei, a fost sesizată telefonic la 112, despre faptul că o persoană circulă cu un autoturism fără permis.

Având în vedere aspectele sesizate, la locul indicat de apelant au fost trimise două echipaje de poliţie, unul din cadrul SPR 15 Vatra Dornei şi unul din cadrul Compartimentului Rutier Vatra Dornei, iar în jurul orei 2020, au identificat în trafic un autoturismul indicat.

Autoturismul se deplasa pe drumul comunal DC 82 satul Neagra Şarului din comuna Şaru Dornei, iar în momentul opririi acesta era condus de un tânăr de 25 ani, localnic, care a precizat faptul că nu posedă permis de conducere, fapt constatat şi cu ocazia verificării în baza de date.

Întrucât numitul șoferul avea halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din cercetări s-a stabilit că autoturismul i-a fost încredinţat spre a fi condus de către proprietarul acestuia un bărbat de 27 ani, tot din localitate, aflat pe locul dreapta faţă din autoturism.

În urma discuţiilor purtate cu conducătorul auto şi proprietarul acestuia, s-a stabilit faptul că autoturismul în cauză a fost condus iniţial de către bărbatul de 27 de ani, pe DJ 174 F din satul Şaru Dornei până în satul Dăneşti, aproximativ 3 km, unde acesta i-a încredinţat autoturismul tânărului de 25 de ani cu intenţia de a se deplasa la domiciliu.

Având în vedere faptul că şi bărbatul de 27 de ani prezenta halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificării în baza de date s-a stabilit faptul că nici acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru vreo categorie.

De asemenea, cu ocazia verificării autoturismului în bazele de date după seria de şasiu, s-a stabilit că avea montate plăcuţe false de înmatriculare.

Cei doi au fost conduşi la Spitalul municipal Vatra Dornei unde le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Având în vedere cele constatate, au fost întocmite două dosare de cercetare penală pentru săvârşirea a două infracţiuni conform art. 335 alin. 1, două infracţiuni conform art. 336 alin. 1, două infracţiuni conform art. 334 alin. 2 şi una conform art. 335 alin. 3 din Cod Penal.

Totodată, s-a procedat la începerea urmăririi penale faţă de două fapte de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, „conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare” şi o faptă de „încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere şi se află sub influenţa alcoolului”.

S-a dispus reţinerea numiţilor celor doi tineri de 25 și 27 de ani pentru 24 de ore aceștia fiind introduși în arestul IPJ Suceava.

La 19.09.2020, ora 19.59, Poliția Orașului Cajvana a fost sesizată la 112 cu privire la faptul că o persoană ar provoca scandal la un bar din localitate şi că ar conduce un autoturism, sub influenţa alcoolului.

S-a procedat la oprirea autoturismului în trafic şi la legitimarea conducătorului auto, ocazie cu care s-a stabilit că acesta este un bărbat de 39 ani, localnic și fiindu-i solicitate documentele personale precum şi cele ale autoturismului pe care îl conducea, s-a stabilit că permisul de conducere a fost anulat în anul 2018.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest marca rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul mun. Rădăuţi în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Față de bărbatul de 39 de ani s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.