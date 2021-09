Trei personalități vor deveni ”Cetățeni de Onoare” ai municipiului Suceava din care una post mortem conferirea acestui titlu urmând să fie aprobată de Consiliul Local în ședința din 30 septembrie. Este vorba de rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ. dr.ing. Valentin Popa, care a fost propus de primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și de consilierii Lorena Bucuruzan și Anca Mihaela Gâtlan, de președintele grupului francez Rossmann care deține societatea Ambro propus de primarul Ion Lungu și de fostul redactor șef al cotidianului ”Zori Noi” și ”Crai Nou” propus de primarul Ion Lungu și de consilierul local Dan Ioan Cușnir căruia i se conferă acest titlu post mortem.

”Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa este o personalitate cunoscută în mediul academic, dar si în întreaga comunitate suceveană. Este Rector al Universitătii ”Ștefan cel Mare” Suceava din anul 2012 până în prezent, exceptând perioada ianuarie – septembrie 2016, cât a fost ministru al Educației. A dezvoltat și a impus Universitatea din Suceava în spațiul academic românesc, international, impulsionând corpul didactic spre obiective foarte înalte. Faptul că Universitatea ”Ștefan cel Mare”din Suceava a devenit un pol de dezvoltare și un catalizator de performanță i se datorează si domnului Rector Valentin Popa.

Cea mai nouă realizare a Universității o reprezintă înfiintarea Facultății de Medicină și Știinte Biologice la Suceava, în cadrul domeniului de licență Sănătate, cu patru specializări programe de studii: Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutriție și dietetic și Tehnică dentară. O investitie importantă din municipiul Suceava, grădinița din cartierul Ițcani a fost aprobată în perioada în care domnul Rector era ministru al Educației. A coordonat, în calitate de responsabil sau director 12 proiecte de cercetare cu finanțare natională sau europeană și 2 contracte de cercetare în mediul privat. De asemenea, a participat la implementarea a peste 30 de proiecte de cercetare si formare continuă. Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost decorat cu ”Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova și detine titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei”.

Bernard Rossmann

”Domnul Bernard Rossmann, nascut la data de 25 iunie 1943 in Strasbourg, este presedintele Grupului Rossmann din anul 1970. Acest grup a luat fiinta in 1922, prin deschiderea unei fabrici de ambalaje la Strasbourg (de catre Lucien ROSSMANN), care ulterior s-a dezvoltat ca o afacere de familie, activand in domeniul cartonului ondulat. Privatizarea Combinatului de Celuloza §i Hartie – AMBRO S.A. – din Suceava a fost realizata prin preluarea in anul 1996 de catre Grupul Francez ROSSMANN. De la preluare pana in prezent, fabrica de hartie de la Ambro, a fost modemizata in concordanta cu obiectivele actuale de protejare a mediului si de reciclare a deseurilor. Sortimentele de hartie care se fabrica in prezent sunt hartii 100% reciclate si reciclabile, folosite in Industrie (carton ondulat). Grupul Rossmann este de 25 de ani in Suceava si este unul dintre cei mai mari investitori, cu peste 100 de milioane de euro numai la Ambro. Este agentul economic cu cea mai mare cifra de afaceri §i un numar de 600 de salariati. La nivel mondial, grupul detine 25 de fabrici in opt țări de pe continental european si cel african.

Ion Paranici

„Născut la data de 26 martie 1937, în satul Tișăuti, comuna Ipotești, Județul Suceava, Ion Paranici este un om de cultură, poet si gazetar cunoscut în zona Sucevei. Nume emblematic al gazetăriei sucevene, Ion Paranici a absolvit, Liceul ,,Ștefan cel Mare” din Suceava si apoi Universitatea „A1. I. Cuza” din Iași (Secția limba si literatura română), în 1961. Se poate spune că a făcut istorie în presa suceveană și că personalitatea sa se leagă de longeviva șefie la cotidianul ,,Zori noi” (1972-1989) și apoi, încă nouă ani, până la pensionare, la ”Crai nou” (1989-1998).

Ion Paranici a fost mebru al Societătii Scriitorilor Bucovineni și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Pentru creațiile sale poetice și publicistice a fost distins cu numeroase premii si diplome, dintre care menționăm: ”Diploma de Excelentă” pentru contributia adusă la stimularea creației literare sucevene, acordată în anul 2001 de către Societatea Scriitorilor Bucovineni;

Premiul Fundației Culturale a Bucovinei pe anul 2001 pentru poezie, pentru volumul Fiecare zi e o pasăre impușcată; Premiul pentru publicistica literară acordat de Fundația Culturală a Bucovinei pentru volumul Lumea din preajmă; Diploma „Opera Omnia”, din partea Consiliului Judetean Suceava (martie 2012); ..Diploma de Excelență” pentru remarcabila contribuție la afirmarea presei bucovinene din partea Redacției ziarului Crai Nou (martie 2012); Diploma pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al presei sucevene” din partea Monitorului de Suceava (martie 2012); Titlul de Senior al Scrisului Sucevean” din partea Editurii (iTiartie 2012); revigorarea culturala si spirituala a Bucovinei, acordata de Consiliul Judetean Suceava (octombrie 2012). In fine, in anul 2015 primea Premiul Opera Omnia din partea Societații Scriitorilor Bucovineni, iar in 2017, sarbatorit pentru prodigioasa cariera jumalistica, era incoronat cu Premiul de Excelenld al Fundapei Culturale a Bucovinei