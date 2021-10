Primăria comunei Horodnic de Sus a depus în vederea finanțării prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” un număr de trei proiecte în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei. Primarul Valentin Luță a arătat că un proiect se referă la modernizarea a 5 kilometri de drum iar celelalte două la realizarea a 36 de kilometri de rețele de canalizare respectiv a 16 kilometri de rețele de apă. ”Cu cele două proiecte pe apă și canalizare acoperim practic toată comuna cu rețele”, a subliniat primarul. El a precizat că este esențial ca PNI să demareze cât mai repede. ”Va fi foarte greu dacă nu se intră pe astfel de finanțări pe primării. Noi cât de cât suntem un pic în grafic cu proiectele nu pot să mă plâng dar pentru unii colegi primari care au preluat acum un mandat și a trecut deja un an de zile și nu au reușit să depună nicăieri niciun proiect pentru că nu a fost nicio linie de finanțare deschisă lucrurile sunt complicate. Dacă nu se dă drumul anul acesta măcar la o linie de finanțare cum e PNI-ul va fi foarte greu ca în 2024 să fie ceva finalizat. Adică aproape imposibil. Din experiență proprie vă spun că eu am depus toate proiectele pe care am reușit să le implementez în mandatul trecut în 2016 începutul anului 2017. Până faci proceduruile de licitație, până faci proiectarea, până obții avizele se duce cam un an și jumătate. Dacă mai e și o contestație s-au dus doi ani și atunci mai rămân câteva luni în care nu mai e timp să faci ceva. Această linie de finanțare trebuia demarată la începutul acestui an pentru că până la finalul anului se terminau procedurile de licitație iar în primăvară puteau începe lucrările. Acum deja se tărăgănează lucrurile, criza politică ne duce până în decembrie iar în decembrie dacă lucrurile evoluează negativ trebuie reactualizați toți indicatorii și o iei de la capăt”, a explicat Valentin Luță.