La data de 18 mai polițiștii din cadrul Secție 9 de Poliție Rurală Șcheia, au fost sesizați de către un bărbat din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia cu privire la faptul că in aceeași zi, în jurul orei 12:00, o persoană a abandonat trei exemplare feline pui, pe care i-a aruncat pe spațiul public, din portbagajul unui autoturism. Polițiștii din cadrul SPR 9 Șcheia au efectuat verificări preliminare și au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. De asemenea, la fața locului a fost identificat un exemplar felin pui, care prezenta și o afecțiune medicală, la ambii ochi.

Având în vedere aspectele constatate, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care în conformitate cu prevederile art. 241 alin.(2) lit.g) din Legea 205/2004 privind protecția animalelor –republicată, a fost emis un ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 zile, întrucât acesta nu a beneficiat de tratamente medicale, fiind pus în executare de către reprezentanții Asociației de protecție a animalelor –Casa lui Patrocle Suceava, conform contractului încheiat de către CJ Suceava cu aceștia. Ulterior, exemplarul felin a fost transportat la un cabinet veterinar în vederea acordării asistenței medicale veterinare. În continuarea verificărilor, polițiștii au reușit identificarea în trafic a autoturismului din care au fost aruncate exemplarele feline, stabilindu-se că la volanul acestuia se afla un bărbat cu domiciliul în municipiul Suceava, str. Aleea Lalelelor. Cu ocazia efectuării unui control al autoturismului, în portbagajul acestuia a fost identificată o cutie din carton și doi saci de rafie, care au fost folosiți de către proprietar la săvârșirea faptei.

Bărbatul a fost condus la sediul SPR 9 Scheia, unde, cu ocazia audierii a recunoscut faptul că a abandonat un număr de 3 exemplare de pisică pe drumul public din localitatea Sf. Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava și că regretă cele săvârșite. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, au procedat la sancționarea contravențională a bărbatului pentru nerespectarea art. 5 alin.(1) lit e) și ale art. 6 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor rep., cu amendă totală de 3000 lei.