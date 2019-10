O mașină de la ISCR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului) s-a izbit într-un stâlp trei persoane fiind rănite din care una grav. Accidentul s-a petrecut astăzi după amiază la ieșirea din municipiul Rădăuți spre Marginea. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, persoana rănită grav a fost transportată la Spitalul de Urgență Suceava iar celelalte două la Spitalul din Rădăuți.

