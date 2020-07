Un grav eveniment rutier s-a produs astăzi după amiază în jurul orei 16:00, între localităţile Frasin şi Molid.

Mai mulţi buşteni, din remorca unui autocamion încărcat cu lemne, s-au desprins într-o curbă şi au căzut pe carosabil. ”În cădere, trunchiurile au surprins şi au rănit trei persoane. O femeie de 50 de ani şi un minor de 10 ani care se aflau pe marginea drumului, unde se opriseră cu maşina, deoarece aceasta se defectase. De asemenea, lemnele au avariat şi autoturismul. Cel de-a treilea rănit, este un bărbat de 52 de ani, se afla şi el pe marginea drumului, când a fost surprins de lemnele căzute”,a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. La faţa locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul a trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

Cele trei victime erau conştiente şi cooperante şi prezentau multiple traumatisme. Militarii au îndepărtat buştenii pentru a înlesni accesul la persoanele rănite, iar personalul medical le-a acordat primul ajutor şi i-au stabilizat. Ulterior, cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

