Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a declarat că trei scări de bloc din oraș sunt în izolare ca măsură de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus. Adrian Popoiu a prezentat pe pagina sa de socializare situația la zi din Siret cu privire la infecțiile cu noul Covid – 19 și măsurile care se impun. El a spus că o persoană confirmată cu noul coronavirus, din Siret, a murit la Spitalul Județean Suceava. ”Au fost luate deja toate măsurile de siguranță, izolare si dezinfectie. Astfel, au fost identificate și anunțate persoanele cu care a venit în contact persoana decedată. Acestea se află în izolare de la data internării persoanei decedate. De asemenea mai sunt trei persoane suspecte de infectare, însă nu există nici o confirmare oficială. Am identificat și anuntat persoanele cu care au venit in contact și acestea aflându-se în izolare de la data internării persoanelor suspecte”, a spus Adrian Popoiu. De asemenea, el a adeclarat că trei scări de bloc în care se află domiciliile persoanei decedate și ale persoanelor suspecte sunt în izolare. „Ținând cont de experiența negativă a Sucevei în ceea ce privește răspândirea intracomunitară a virusului COVID 19 am discutat cu epidemiologi precum și cu persoanele care au domiciliul în aceste scări de bloc. Împreună am ajuns la concluzia că este benefic pentru populație și pentru persoanele în cauză să intre în autoizolare. De asemenea s-au luat măsuri de dezinfecție și de restricționare a accesului”, a explicat Popoiu.

El a făcut un apel către locuitorii orașului să limiteze ieșirile din locuință doar pentru strictul necesar, iar persoanelor de peste 65 de ani le-a transmis că rămână pe cât posibil în locuințe.