Transmisiile live în mediul online se intensifică rapid, dar crearea de conținut la un nivel profesional s-a dovedit a fi o sarcină dificilă și costisitoare până la introducerea recentă a unei noi generații de echipamente și soluții.

Explozia transmisiilor live

Streamingul live este la ora actuală omniprezent – de la Facebook la YouTube, Instagram IGTV, site-uri web, webinare – seminarii online, conferințe video și multe altele. Consumul de conținut video online non-stop se transformă în normalitate, iar formatul cu cea mai rapidă evoluție este streamingul live. Prin urmare, estimările arată că, până în anul 2022, 82% din traficul pe Internet va fi format din conținut video. Printre cele mai des întâlnite utilizări se numără:

Evenimentele, ședințele și sălile de clasă

Crearea de conținut video

Serviciile religioase

Ședințele, Sălile de Clasă și Evenimentele Beneficiază de Streaming-ul Live

Toți ne dorim să participăm la ședințe, conferințe, cursuri și alte evenimente care ne interesează, dar rutina zilnică ne împiedică de multe ori să o facem. Pentru că nu putem fi prezenți peste tot unde dorim, organizatorii de evenimente experimentați folosesc streaming-ul live pentru a se putea adresa unei audiențe largi, distribuite întreaga lume. Aici se încadrează și încărcarea online a conținutului video după încheierea transmisiilor, pentru a permite publicului interesat să vizioneze materialele, într-un mod cât mai confortabil posibil.

Înainte și După: O transmisie live obișnuită a unei prelegeri (stânga), fără elemente suprapuse, afișează numai conținutul prezentării, pe când una cu elemente suprapuse (dreapta), ce pot fi adăugate cu ușurință datorită echipamentelor precum ATEN UC9020, ajută la realizarea unei prezentări mai bogate, cu suport pentru imagine în imagine, titluri și multe altele.

Transmisia live a unui eveniment are o serie de efecte deosebit de importante: în primul rând, se adresează unui public format din persoane care nu pot participa fizic, dar care recepționează în acest fel mesajul transmis. În al doilea rând, duce la o creștere a participării fizice. Conform Digitell Inc., până la 30% dintre cei care au urmărit un eveniment transmis live au participat fizic la ediția următoare a evenimentului respectiv.

Streamingul live este important și eficient pentru orice Influencer

Crearea de conținut este una dintre cele mai la modă activități, incluzând gamerii care transmit propria evoluție, precum și utilizatori de Facebook și YouTube care transmit acțiunea din jocuri, talk show-uri, podcast-uri și chiar participarea la diferite evenimente.

Cea mai populară platformă pentru streaming live continuă să fie Twitch, care a debutat ca platformă pentru pasionații de jocuri care doreau să arate propriile sesiuni de gaming fanilor din întreaga lume. Twitch a crescut în popularitate atât de mult, încât serviciul a fost achiziționat de Amazon în anul 2014 pentru suma de 1 miliard USD. În anul 2018, Twitch a anunțat că a intermediat transmiterea a circa 775 milioane ore de conținut video live, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu față de YouTube. Cei mai mari creatori de conținut pe Twitch se bucură de audiență numeroasă, iar unii dintre ei au devenit chiar multimilionari datorită sistemului de abonamente contra cost creat de Twitch.

Nu cu mult în spatele Twitch, în domeniul streaming-ului live se află Facebook. Iar o dovadă în acest sens o reprezintă faptul că, potrivit Google Trends, termenul “Facebook live stream” a înregistrat din 2016 până în 2018 o creștere în motoarele de căutare de 330%. Facebook Live a devenit un cadru eficient atât pentru influenceri independenți, cât și pentru companii mari de media, care au atins în anul 2018 o audiență combinată de 2 miliarde de spectatori. A devenit astfel evident că streaming-ul live nu mai reprezintă doar o activitate distractivă, transformându-se în activitate suplimentară sau chiar principală pentru unii creatori de conținut, care încearcă să câștige cotă de piață în defavoarea formatelor media tradiționale, precum televiziunile și serviciile de streaming la cerere.

Streamingul live al evenimentelor religioase – un fenomen în creștere

Streaming-ul live a devenit o importantă componentă a serviciilor religioase din toată lumea, la bază stând un motiv major: scăderea rapidă a numărului de participanți direcți. De exemplu, conform unui studiu realizat în anul 2015 de Pew Research Center, circa 50% din adulții din Statele Unite susțin că au participat la evenimente religioase de numai câteva ori pe an și circa 36% spun că au avut o participare săptămânală.

Înainte și După: Cu o echipare obișnuită; cu ajutorul ATEN UC9020 StreamLIVE HD, serviciile religioase au rezultate mai bune.

Totodată, există și o componentă puternică ce ține de schimbarea generațiilor, având în vedere faptul că milenialii au un interes mai scăzut pentru serviciile religioase față de generația Silent. Bisericile care se opun acestei tendințe o fac cu ajutorul social media, aplicațiilor și streaming-ului live. De exemplu, Lakewood Church, din Houston, Texas, este una dintre cele mai mari congregații creștine ale țării, cu o rată de participare de 52000 persoane și 7 milioane de spectatori TV prin airplay pe săptămână. Serviciile sale sunt transmise live unui public de milioane de utilizatori, pentru maximizarea audienței. În cele din urmă, este logic să le vorbești tinerilor și publicului global pe o limbă pe care o înțeleg și anume prin intermediul tehnologiei.

ATEN UC9020 suportă două intrari HDMI pentru streaming live; aici este instalat într-o configurație care permite redarea conținutului prin intermediul unui video-proiector într-un lăcaș de cult, înregistrarea acestuia și transmisia sa live către un public distribuit la nivelul întregii lumi.

De ce este necesar streaming live la nivel profesional?

Uneori, utilizatorii încearcă să pătrundă pe piața de streaming video live și fac progrese notabile folosindu-se de camera integrată a unui laptop sau a unui smartphone pentru realizarea materialelor. Cu toate acestea, ei nu reușesc să depășească un anumit nivel din cauza calității. Profesioniștii nu au doar spații și studiouri dedicate sau logouri frumoase (cu toate că le au și pe acestea), ci au și camere mai bune, microfoane de calitate și mixere performante. Materialele lor video conțin titluri și alte elemente suprapuse care completează informația transmisă – un procedeu care nu este posibil prin simpla utilizare a telefonului. În plus, astfel de transmisii sunt de multe ori realizate cu 2 sau chiar 3 camere, care acoperă în acest fel mai multe unghiuri de transmisie.

Înainte și După: Cu ajutorul ATEN UC9020, utilizatorii pot adăuga mai multe unghiuri unui ghid video, oferind în acest fel instrucțiuni cuprinzătoare publicului.

Prin utilizarea de diferite instrumente destinate producției video, utilizatorii își pot îmbunătăți evoluția pe ecran și îmbogăți conținutul transmis, ceea ce duce la obținerea unui public mai numeros și mai loial. Atingerea unui astfel de rezultat cu ajutorul smartphone-ului sau a unei camere web reprezintă însă o provocare dificilă.

Depășirea limitărilor cu ATEN

În general, există patru probleme esențiale cu care se confruntă utilizatorii noi atunci când doresc să realizeze transmisii live la un nivel profesional. Acestea sunt:

Costurile

Ușurința în utilizare

Forța de muncă

Suportul software

Prima este reprezentată de costurile echipamentului necesar; echipamentul de streaming profesional este deseori prea costisitor pentru cei care au nevoie de realizarea transmisiilor live. În al doilea rând, nu trebuie neglijată complexitatea configurării, utilizării și depanării unui astfel de echipament. Apoi, mai este și problema forței de muncă, deoarece o configurație tradițională necesită de multe ori mai multe persoane pentru operare, ceea ce nu este fezabil. În sfârșit, achiziționarea de software profesional pentru streaming poate presupune la rândul său costuri considerabile și, chiar dacă nu este așa, astfel de aplicații sunt în general mai complicat de folosit decât cele de editare video.

Drept urmare, apar pe piață soluții care permit depășirea acestor bariere, venind în ajutorul utilizatorilor care doresc să se adreseze unei audiențe globale într-un mod profesional, care nu este posibil numai prin folosirea dispozitivului mobil.

ATEN UC9020 permite controlul și editarea streaming-ului live într-un mod cât se poate de simplu, transformând practic orice DSLR, cameră compactă sau cameră de acțiune într-o cameră web.

Echipamente precum ATEN UC9020 și UC3022 le permit utilizatorilor care dețin două camere și, fie un iPad (cu UC9020), fie un smartphone (cu UC3022), să transmită live folosind anumite setări, să editeze conținutul în timp real, să aplice efecte de tranziție și multe altele. Totodată, nu este necesară utilizarea unor camere deosebit de costisitoare: cu ajutorul acestor echipamente, aproape orice cameră DSLR, cameră compactă sau cameră de acțiune poate fi transformată în cameră pentru streaming live.

Pentru mai multe informații despre produsele pentru streaming live dezvoltate de ATEN, vizitați pagina web de mai jos:

https://www.aten.com/global/en/products/usb-&-thunderbolt/content-creation/

ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada. Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.