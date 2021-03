Pe 25 februarie în continuarea cercetărilor efectuate privind furtul mai multor scule electrice și cablu de cupru, comis dintr-o baracă situată pe str. Calea Unirii, din mun. Suceava, în baza probatoriului administrat, s-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore, față de trei tineri.

În continuarea cercetărilor din data de 22 februarie privind furtul mai multor scule electrice și cablu de cupru, comis în aceeași zi între orele 00.00 – 02.00, Biroul Investigații Criminale a continuat activitățile investigative și de cercetare penală în vederea probării activității infracționale a persoanelor bănuite.

În baza planului propriu de măsuri, 8 lucrători din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Investigații Criminale împreună cu 3 lucrători din cadrul Secției de Poliție Rurală Șcheia au desfășurat activități specifice pe raza comunei Șcheia care au condus în data de 24 februarie la identificarea a trei tineri de pe raza comunei bănuiți de comiterea faptelor.

În baza mandatelor de aducere emise pe numele acestora s-a procedat la conducerea suspecților la sediul Poliției Mun. Suceava.

În urma probatoriului administrat în cauză și după audieri cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore fiind introduși în arestul IPJ Suceava.

