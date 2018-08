La cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Medieval de la Suceava vor participa 459 de domniţe şi de cavaleri. Festivalul va începe în seara zilei de 16 august cu tradiţionala paradă de pe străzile municipiului Suceava, iar în zilele următoare programul va continua la Cetatea de Scaun a Sucevei. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat la Radio Top că dacă în ceilalţi ani la Suceava ajunea o singură trupă cu cai, anul acesta vor fi trei.

