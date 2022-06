Trei unități de cult primesc un sprijin financiar de 200.000 de lei de la Primăria municipiului Suceava. Mănăstirea „Teodoreni” – Suceava va primi 100.000 de lei pentru executarea lucrărilor de reparații curente la Arhondaricul din cadrul mănăstirii. Restul de 100.000 de lei va merge către Biserica Adventiștii de Ziua a Șaptea – Conferința Moldova din care 50.000 de lei pentru executarea lucrărilor de izolare termica exterioară la Biserica din Zamca și 50.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de izolare termică exterioară la Biserica din Burdujeni. Sumele vor fi aprobate în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare.

, 4.5 out of 10 based on 2 ratings