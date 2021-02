Doar în ultimele trei zile polițiștii suceveni au verificat 186 societăți comerciale şi 93 de mijloace de transport în comun, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 145 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 55/2020 în valoare de 22.600 lei. De asemenea, au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse peste 3.200 de persoane.

Cu ocazia controalelor în trafic, efectuate împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, poliţiştii au verificat legalitatea efectuării transportului de marfă și persoane, inclusiv modul în care măsurile de protecție stabilite prin Legea nr. 55/2020 sunt respectate în timpul efectuării transportului de persoane, prin curse regulate/speciale.

Conducătorii tuturor autoturismelor verificate în trafic au fost instruiți de polițiști în privinţa respectării prevederilor Legii 55/2020, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Reamintim că zilnic echipajele de poliție, poliţie locală și jandarmerie aflate în serviciu pe raza județului verifică modul de respectare a interdicției de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23:00—05:00.