Trei zile de rock, cu trupe din țară și străinătate, începînd de vineri și pînă duminică, în Cetatea de Scaun a Sucevei, la Bucovina Rock Castle. Copiii sub 14 ani, însoțiți de părinți, au acces gratuit. Fără plătă este și camparea în zona Cetății.

„Pentru a facilita programul de turneu și deplasările ulterioare ale unora din trupele invitate în recital vineri, 23 august, am decis ca ora de începere a concertelor să fie 17.30”, au anunțat, joi, organizatorii Bucovina Rock Castle. În rest, spectacolele încep la ora 18:00. Accesul la festival este posibil începând cu ora 17.00. Programul festivalului este următorul: vineri, 23 augut, – Blackout, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Mother’s Cake, Leprous, Tesseract și Luna Amară; sâmbătă, 24 august, Paradox Theory, Toy Machines, Grimus, Relative, Skindred, Alternosfera. Duminică, 25 august: Contraband X, Nightmarion, Rock’n’Ghena, Bloodrush, Vola și Altar. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate online, de pe www.iabilet.ro. De la Cetate se pot cumpăra doar bilete de o zi, în valoare de 50 de lei. Prețul unui abonament pentru trei zile de festival este de 100 de lei. Organizatorii au mai anunțat: în șanțul Cetății de Scaun vor fi așternute mochete tip gazon pentru a preveni ridicarea prafului; copiii sub 14 ani, care vin la festival însoțiți de părinți, nu plătesc bilet de intrare; locul de campare, care va fi fără plată, este asigurat de Primăria Suceava, pe platoul Cetății, și va fi dotat cu o cisternă de apă și cu două toalete ecologice. „Dacă sunteți cu adevărat solidari cu Bucovina Rock Castle, nu apelați la metode necinstite de a vă bucura de festival, ci asumați-vi-l, ca să îl meritați și în viitor”, au mai transmis organizatorii festivalului.

Aflat la ediția a 9-a, Bucovina Rock Castle este organizat de Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și Centrul Cultural al Bucovinei.