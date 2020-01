Sarbatorile au trecut deja, ianuarie este pe fuga iar noi ne indreptam din ce in ce mai rapid spre februarie, ultima luna de iarna. Marile magazine fashion fac loc deja sezonului de primavara – vara sa se strecoare in stocuri, promitand reduceri la cele mai indraznete tinute.

Insa pana sa vina primavara, noi va trebui sa ne punem la curent cu trendurile din moda. Ce se poarta in acest an in sezonul cald?

Iata mai jos cateva sfaturi de la designerii internationali si cateva opinii adunate din revistele de moda de top din intreaga lume.

Trenduri fashion pentru primavara – vara 2020

Cand discutam despre trenduri fashion, ar trebui sa o intrebam pe Nina Ricci ce parere are despre ce anume se va purta sau nu in perioada urmatoare. Iar directiile oferite de ea sunt clare.

In primavara 2020 rochiile de tip “shirt-dress” – sub forma unei rochii-tricou dintr-o singura piesa vor fi noua moda. Potivite atat pentru birou cat si pentru o simpla zi in oras sau pentru o excursie, acestea sunt elegante, confortabile si foarte versatile, putand fi asortate cu usurinta la orice pereche de incaltari.

Putem opta pentru o rochie oversized sau pentru un stil clasic, o rochie alba cu o pereche de sandale simple, care sa ne faca ziua comoda. Insa recomandarile pot merge si mai departe, catre stiluri indraznete, culori pastelate sau vii si un design complet neconventional.

(sursa foto: cosmopolitan.com)

Ce recomandari fac designerii de lux din Australia?

Recomandarile Zimmermann, brandul de lux de suflet al Australiei, sunt insa si mai atractive. Designerii vor sa readuca la viata moda victoriana, insa intr-o forma mult mai simplificata si trendy. Rochiile de dantela sau brodate in clasicul stil regal, spun ei, vor reprezenta noul trend in 2020.

De asemenea, bluzele cu maneci bufante, din diverse materiale fine, fac furori in lumea modei. Valurile sunt cel putin la fel de caracteristice australienilor. Asadar, daca vrei sa le urmezi sfatul, poarta orice tinuta care creeaza un aspect de val, care ofera volum si o imagine aparte look-ului tau.

(sursa foto: brownsfashion.com)

Chinezii vin si ei cu idei – ce purtam la birou in sezonul de primavara – vara?

Eudon Choi este unul dintre cei mai cunoscuti designeri din Orient. Realizandu-si studiile si junioratul ca Designer in Seoul, Eudon a ajuns rapid pe cele mai mari scene internationale, prezentand o idee de-a dreptul geniala pentru moda office.

Este vorba despre costumele scurte, potrivite mai ales doamnelor. Cunoscut pentru tinutele office de o eleganta aparte, Eudon Choi a vrut sa transforme cu totul trendul in ceea ce priveste imbracamintea de birou, aducand in prim plan o noua tendinta.

Costumul scurt, fie cu fusta sau cu pantaloni, a prins rapid la public, fiind una dintre cele mai populare creatii, nu doar in China, ci in intreaga lume.

(sursa foto: lyst.com)

(eudonchoi.com)

Tot in ceea ce priveste costumele, nu avem cum sa lasam deoparte celebrul Boilersuit de la Chanel. Aceste costume au facut inconjorul lumii anul trecut, iar dupa cum remarca designerii, acestea planuiesc sa ramana in trend.

Elegante, insa in acelasi timp foarte confortabile, costumele de acest tip se potrivesc mai mult in cadre smart-casual decat in birou. Insa pentru un stil alternativ si curajos, le-ai putea imbraca fara nicio problema si in cadrul intalnirilor office.

Poti face asta mai ales daca vei gasi o culoare simpla si un model ceva mai sobru decat majoritatea pieselor din aceasta colectie. Un bun exemplu pentru zilele la birou poti gasi mai jos.

(sursa foto: vogue.com)

Iar un ultim trend pe care il trecem in revista, este cel de la House of Holland. Plini de incredere si foarte nonconformisti, britanicii de la compania House of Holland, in frunte cu Henry Holland, unul dintre cei mai de succes designeri tineri pe care i-a cunoscut vreodata Marea Britanie, au lansat o noua tinuta pentru primavara – vara anului 2020 in care sa te simti increzatoare si plina de farmec. Ei mizeaza pe rochiile din denim. Aceste piese vestimentare sunt caracterisitice stilului casual.

Ele te vor uimi prin versatilitate si te vor lasa sa te misti in voie, in acelasi timp ajutandu-te sa arati perfect intreaga zi.