Furtuna din noaptea de duminică spre luni a provocat pagube importante în județul Suceava, în special în zona de munte. Potrivit ISU Suceava, duminică, în jurul orei 22:00, aproape 19.900 de consumatori nu erau alimentați cu energie electrică. În urma intervențiilor, luni dimineață, la ora 6:00, 43 de localități din județ erau încă nealimentate cu energie electrică, din care 34 total și 9 parțial, fiind afectați 4.377 de consumatori. Furtuna puternică a provocat și blocarea traficului feroviar de la Vatra Dornei spre Bistrița Năsăud. Din datele furnizate de ISU Suceava linia CFR de la Ilva Mică la Floreni a fost scoasă de sub tensiune după ce firul electric de contact a fost rupt de copacii rupți de vânt. Noaptea trecută, două trenuri Inter Regio în care se aflau aproximativ 500 de călători erau blocate în gara Vatra Dornei. În cele din urmă, cele două trenuri au fost redirecționate către destinație pe ruta ocolitoare Suceava – Bacău, iar 50 de călători au fost transportate cu un autocar către Cluj.

ISU Suceava a mai informat că tot în noaptea trecută mai mulți copaci au căzut în Coșna, Brodina, Vatra Dornei, Mitocu Dragomirnei, Breaza, Poiana Negri și Frătăuții Noi. În municipiul Câmpulung, o mașină a fost distrusă de un copac smuls de vânt.

