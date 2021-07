Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care duminică a aniversat împlinirea a 60 de ani a primit un cadou surpriză de la antrenorul echipei de handbal CSU Suceava, Petru Ghervan, cu care a purtat discuții astăzi. Este vorba de un tricou al echipei de handbal imprimat ”Lungu-60”. ” Antrenorul principal Petru Ghervan a avut, astăzi, o întrevedere cu primarul Ion Lungu, prilej cu care edilul Sucevei l-a asigurat că echipa de handbal va beneficia de tot sprijinul din partea Consiliului Local. Cu această ocazie, Ion Lungu, care și-a aniversat recent ziua de naștere, a primit cadou un tricou de joc al „alb-albaștrilor”, a postat Clubul Sportiv Universitar pe pagina de socializare.

