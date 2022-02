Un ucrainean condamnat la 3 ani de închisoare pentru contrabandă cu țigări a fost capturat în Vama Siret când încerca să intre în țara noastră și trimis sub escortă la Penitenciarul din Botoșani pentru ispășirea pedepsei. El era dat în urmărire și consemn la frontiere.

