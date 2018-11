Cu pasiunea de a aduce muzică de calitate în viaţa culturală ieșeană și artiști emblematici de pe scena jazz-ului mondial, iubitorii de jazz sunt invitați joi, 22 noiembrie, ora 20:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iași, la un concert de excepție susținut de TRIOSENCE (Germania), care va împărtăşi publicului ieșean o experienţă muzicală de o frumusețe şi expresivitate greu de egalat.

TRIOSENCE este unul dintre trio-urile cele mai importante din jazz-ul european contemporan și una dintre cele mai active și de succes trupe de jazz din Germania, care reușește să dea un suflu original clasicei formule trio.

TRIOSENCE nu este doar un simplu nume. El reflectă conceptul care stă la baza unei arhitecturi elaborate în spiritul libertăţii de creaţie, ce oferă publicului un univers muzical de înaltă ţinută, cu o nouă dimensiune componistică şi stilistică influențată de fusion, folk, pop, world și inspirată de maeştri ai jazz-ului mondial: Bill Evans, Keith Jarrett, Ahmad Jamal, Peter Erskine, Jack DeJohnette, Zakir Hussain.

„TRIO-ESSENCE” se referă la creația colaborativă, mai degrabă decât a fi un trio cu un lider, la emanciparea pianului, a basului și a tobelor, adică la exprimarea individualității puternice a celor trei muzicieni: BERNHARD SCHÜLER (pian), OMAR RODRIGUEZ CALVO (bass), TOBIAS SCHULTE (tobe/percuție). Virtuozitatea individuală a celor trei muzicieni, expresivitatea și sensibilitatea, unitatea şi echilibrul, liniile rafinate și cizelate ce captivează prin intensitate, suspans și coerență narativă, sunt elemente care se pot regăsi doar la maeștrii muzicii de jazz.

Apărut pe scena europeană de jazz în 1999, încă de la înființare trio-ul a fost răsplătit cu premii importante: “Jugend jazzt, the Ostsee (Baltic Sea) Jazz Festival” și “Kulturforderpreis of Kassel”. Primul lor CD, “First Enchantment”, a fost nominalizat la “Preis der deutschen Schallplattenkritik”, cel de-al doilea, “Away for Awhile”, a rămas peste șase luni în “German International Jazz Charts”, iar în 2018, pianistul Bernhard Schüler este nominalizat la prestigiosul Echo Jazz Awards, pentru virtuozitate și performața muzicală de pe noul album “Hidden Beauty” (2017).

Cu 8 albume scoase la Mons Records și Sony BMG, unul dintre primele trei label-uri din lume, cu o prezență frecventă în festivaluri de renume, cu ecouri entuziaste în importante publicații, Stern, FAZ, JAzzThing, Jazz Podium, Piano News, etc., autenticitatea TRIOSENCE este aplaudată și aclamată pentru universul vibrant și totodată sofisticat pe care-l propune, pentru momentele de intensitate dramatică, transă și armonie pură, unde domnește comuniunea și simpla bucurie de a cânta împreună pentru a ajunge la un sunet unic. https://www.triosence.com/

Evenimentul va începe la ora 20:00 și va avea loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu”- Iași. Detalii pe https://www.facebook.com/events/493092947869381/

Accesul în sală se face în intervalul orar 19:30 – 20:00.

Prețul biletelor este 35 de lei și se pot cumpăra pe https://eventbook.ro/music/bilete-triosence-aula-bcu-iasi-22-noiembrie și de la intrare, în seara evenimentului.

Evenimentul este produs în cadrul proiectului UnderAct de FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Centrul Cultural German Iasi / Deutsches Kulturzentrum Iasi în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași și Goethe Institut, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.