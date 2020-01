Cauti o destinatie de vacanta pentru concediul urmator? TripAdvisor dispune de peste 7 milioane de hoteluri din intreaga lume din care poti alege, atunci cand iti doresti o vacanta in strainatate. Anul acesta se incheie cu un top al celor mai bune hoteluri din intreaga lume care au fost apreciate pentru conditiile de cazare si pentru facilitatile pe care le oferta. Vezi si tu chiar mai jos care sunt cele 10 hoteluri apreciate in anul 2019 si unde ai putea sa iti petreci chiar si tu vacanta urmatoare:

Resortul Tulemar – Manuel Antonio, Costa Rica

Pretul TripAdvisor este de 243 USD pe noapte

Situat pe un deal in jungla si cu vedere la ocean, Bungalows and Villas Tulemar este un resort renumit pentru serviciul ireprosabil si seninatatea cu care sunt intampinati oaspetii. Un recenzor TripAdvisor a evaluat sejurul aici: „Cum as descrie perfectiunea? Chiar asa cum este acest resort. Am avut cea mai frumoasa camera, cele mai bune vederi la plaja iar peisajul este superb, fauna salbatica este de vis. Tulemar este atat de special, deoarece se integreaza atat de perfect in natura, fara sa deranjeze acest lucru pe cei care nu prefera sa petreaca in natura.“

Hotel Belvedere – Riccione, Italia

Acest hotel descris ca fiind un „hotel pentru biciclete” ofera toate necesitatile pentru cei care prefera vacantele petrecute in tururile pe doua roti. La acest hotel luxos vei avea parte de o vacanta de vis, mai ales ca aici ai parte de experti care se pot ocupa de remedierile de echipamente si de ingrijirea post-ride.

Hotel Viroth – Siem Reap, Cambodgia

Pretul TripAdvisor este de 152 USD pe noapte

Situat aproape de un templu, dar ascuns pe o strada linistita, Hotelul Viroth are o atmosfera retro rece si toate facilitatile moderne pe care un calator si le-ar putea dori. „Stiu in sfarsit cum arata un hotel perfect”, a spus unul dintre recenzorii TripAdvisor. „Camera, decor, personal, mic dejun, piscina, locatie, toate sunt perfecte. Atentia la detalii si la respectarea mediului este remarcabila.”

Hotel Kenting Amanda – Hengchung, Taiwan

Pretul TripAdvisor este de 211 USD pe noapte

Potrivit unui utilizator TripAdvisor, hotelul Kenting Amanda este o „evadare marocana ascunsa langa cele mai frumoase plaje din Taiwan. La intrarea in aceasta statiune, va veti intreba daca sunteti acum in Maroc sau Taiwan.”

Hotel Alpin Spa Tuxerhof – Tux, Austria

Pretul TripAdvisor este de 395 USD pe noapte

Ospitalitatea este semnul distinctiv al Alpin Spa Tuxerhof, unde accentul se pune pe wellness si relaxare. Un recenzor TripAdvisor a laudat recenta renovare. „Aspectul general al hotelului este modern si spectaculos. Noua noastra camera era extrem de confortabila, chiar si pentru o familie de patru persoane. S-au gandit la fiecare mic detaliu. Continuam sa calatorim la Tuxerhof, deoarece este un loc de odihna si distractie pentru intreaga noastra familie.”

French Quarter Inn– Charleston, Statele Unite

Pretul TripAdvisor este de 463 USD pe noapte

French Quarter Inn evidentiaza imprejurimile istorice si ospitalitatea sudica pentru a face fericit calatorul modern. Potrivit unui comentator TripAdvisor, „De la receptie pana la finalizare, serviciul excelent este cuvantul de veghe aici. Sampania la sosire, vinul si branza la cina, precum si prajiturile si portul seara sunt semne vizibile de ospitalitate, in timp ce zambetele si salutarile personalului confirma faptul ca este ceva special.”

Statiunea Pedregal – Cabo San Lucas, Mexic

Pretul TripAdvisor este de 1135 USD pe noapte

Piscina privata, vedere spre Oceanul Pacific si serviciu de asistenta personala. Un oaspete a laudat aceasta statiune: „Fiecare detaliu este exceptional, iar experienta este perfecta de la inceput pana la sfarsit. Din momentul in care va apropiati, privelisti uimitoare surprind ochiul. Facilitatile sunt excelente, iar serviciul este de prim nivel.”

Belmond Palacio Nazarenas – Cusco, Peru

Pretul TripAdvisor este de 643 USD pe noapte

Istoria Belmond Palacio Nazarenas se intoarce la imperiul Inca, acesta fiind candva detinuta de un conquistador. In secotul al XVII-lea a fost o scoala iezuita, ulterior a devenit manastire, iar in secolul XXI un loc exceptional unde se puteau face diferite activitati precum yoga sau salsa. Un recenzor TripAdvisor a intrebat: „Camerele sunt mari si confortabile, cu toate facilitatile posibile incluse.”

Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Pretul TripAdvisor este de 285 USD pe noapte

Decorul opulent si privelistile spectaculoase au castigat si hotelului un loc in topul listei de lux World TripAdvisor. Un recenzor de TripAdvisor a spus: „Nu am ramas niciodata atat de uimit. Camerele mari, bine decorate imbratiseaza partea unui deal vechi, unde oamenii au trait secole. Este un loc linistit, cu vederi frumoase si servicii excelente. Au fost atat de multe aspecte care au facut aceasta experienta luxoasa.”

Hanoi La Siesta Hotel & Spa– Hanoi, Vietnam

Pretul TripAdvisor este de 156 USD pe noapte

Camerele spatioase, serviciul impecabil si o ambianta primitoare deosebesc acest hotel de altele in cartierul vechi. Un calator TripAdvisor a spus: „Tocmai am plecat si abia asteptam sa ne intoarcem!” Altcineva a spus „De la primul contact pana la plecare, a fost o experienta fabuloasa. Asteptarile noastre au fost depasite, iar serviciile acestui hotel au fost ireprosabile.”