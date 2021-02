Un bărbat de 47 ani, din comuna Hânțești, în timp ce conducea autoturismul pe D.J. 208D având direcția de deplasare Hânțești către centrul comunei Adâncata, ajuns în curbă la stânga a intrat în coliziune cu autoutilitara care era parcată de către un bărbat 32 ani, domiciliat în com. Adâncata.

Din impact autoturismul a fost proiectat pe sensul opus de mers intrând în coliziune frontal-laterală cu un alt autoturism care circula din sens invers, fiind condus de un tânăr de 21 ani.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 21 ani, domiciliat în com. Mitocu Dragomirnei.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00, după care le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,vătămare corporală din culpă”.