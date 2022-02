Credincioșii dintr-o parohie dintr-un oraș din județul Suceava unde preotul a fost înlocuit i-au cerut arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să revină asupra deciziei și să-l aducă înapoi. Oamenii i-au spus înaltului prelat că sunt foarte triști din cauza plecării preotului care pentru ei ca un frate, ca un tată. ”Sunt……., din orașul ……., cartierul …… În urma cu 10 ani, la parohia noastră din ….. a venit un preot cum nu a mai fost altul. Sunt foarte multe de spus, dar am să rezum doar în câteva rânduri. Părintele … a făcut pentru parohia noastră ceea ce niciun alt părinte nu a făcut. I-a îndreptat pe multi oameni spre calea cea dreaptă, la Sfânta Liturghie oamenii au început să vină, biserica fiind plină cum nu a mai fost, adulți și copii bolnavi de boli necruțătoare care s-au vindecat datorita iubirii necondiționate a părintelui. Copiii noștri au crescut sub aripa ocrotitoare a părintelui. De când a plecat părintele suntem foarte triști, Înaltpreasfinția Voastră. Pentru noi părintele …. a fost ca un frate, tată! Și nu înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru. Dacă Dumnezeu a îngăduit acum 10 ani acest lucru minunat, de ce nu se poate întâmpla în continuare?! De ce părintele a trebuit sa plece? De ce în viață uneori ne este luat tot ce este mai bun? Înaltpreasfinția Voastră, noi, enoriașii din Parohia …., vă rugam din inimă, dacă se poate, să ne îngăduiți bucuria de a-l avea din nou pe părintele ….. Suntem foarte triști din cauza plecării dumnealui. Vă rugăm a ne ierta dacă am greșit cu ceva”, au scris enoriașii.

”Regretăm faptul că nu doriți să înțelegeți că părintele a plecat din parohia dumneavoastră din dorința de a fi cât mai aproape de familie, care locuiește în ….. De altfel, și actualul paroh a dorit să fie cât mai aproape de casă, el locuind în …. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că atunci când luăm o hotărâre, avem în atenție, pe de o parte, ca enoriașii să aibă preotul cât mai aproape de ei, iar pe de altă parte, ca preotul să fie cât mai aproape de familie. De fapt, aceasta este și hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. O zi binecuvântată!”, le-a răspuns IPS Calinic.