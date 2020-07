Federația Română de Fotbal a lansat de curând campania „Cupa vine la tine”, ocazie cu care trofeul Cupei României este plimbat prin toată țara înainte de a fi înmânat câștigătoarei din finala programată pe data de 22 iulie, pe stadionul „Ilie Oană”, din Ploiești.

Caravana a ajuns la Suceava, pe stadionul ”Areni”, unde ambasadorul competiției, Lucian Sânmărtean, i-a înmânat în mod simbolic trofeul fostului internațional Dorin Goian.

Cu această ocazie, actualul antrenor al Forestei a povestit amintirile sale legate de partidele pe care le-a susținut în Cupa României, și nu numai.

„Din nefericire, n-am avut ocazia să joc nici măcar o finală a Cupei României, așa că n-am avut șansa să trăiesc pe viu emoțiile care duc la cucerirea acestui important trofeu. Când evoluam la Ceahlăul Piatra Neamț sau FCM Bacău am avut neșansa să fiu eliminat de echipe din eșaloanele inferioare, în vreme ce, în perioada Steaua, nu se acorda o importanță specială Cupei României, acolo fiind concentrați în special pe titlu și pe participarea în cupele europene. Sper să nu fie însă totul pierdut și să pot să izbândesc în Cupa României în calitate de antrenor. Prima experiență în această postură am trăit-o în toamna anului 2018, când am fost foarte aproape să elimin pe Gaz Metan Mediaș din șaisprezecimile de finală ale întrecerii, pe când eram antrenor la Bucovina Rădăuți”, a declarat fostul apărător el echipei naționale.