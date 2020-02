Tronsonul de cale ferată in zona Grădiniță-Coșna este blocat din cauza copacilor căzuți, informează Prefectura Suceava. ”Circulația e închisă. Pe acolo trebuie să treaca două trenuri Interregio. S-a contactat ocolul silvic si Primăria Cosna ca sa intervină pentru ridicarea arborilor”, a comunicat Prefectura.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating