Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că este în curs de finalizare tronsonul II al rutei alternative Suceava -Botoșani, cuprins între Podul Unirii și strada Apeductului. ”Deviem cablurile de acolo, o lucrare care nu era prevăzută. Când să ieșim în Calea Unirii s-a constatat că sunt foarte multe cabluri care nu erau evidențiate în cadastrul edilitar și ca atare trebuie să le mutăm. S-a făcut contract între timp cu o societate de specialitate dar noi sperăm ca în două săptămâni să finalizăm această rută alternativă. Mai avem și o altă problemă. Noi acolo avem un proiect pentru un sens giratoriu pe care îl vom aproba în Consilul Local. Acolo este proiectul unui dezvoltator imobiliar care lucrează în zonă și care s-a angajat să facă el acel sens giratoriu. Noi avem alt model de sens giratoriu și ca atare i-am trimis o somație să plătească suma de 500.000 de lei la primărie pentru că așa e prevăzut conform contractului. Mai ales că acolo blocurile nu sunt gata și până le termină el, până face recepția nu putem sta cu acea intersecție fără sens giratoriu. Ca tare am trimis somație să ne trimită banii firma respectivă și primăria să realizeze acel sens giratoriu”, a spus Lungu.

El a adăugat că municipalitatea pregătește demararea lucrărilor la ultimul tronson, dintre Podul Unirii și DN 29. Ultimul tronson are o lungime de 2.142 de metri, iar cel mai important obiectiv îl reprezintă viaductul peste calea ferată în lungime de 1.015 metri. Primarul a declarat că valoarea actualizată a proiectului depus la Ministerul Dezvoltării este de peste 96 de milioane de lei, din care 43 de milioane vor veni prin Programul Național de Investiții <Anghel Saligny>. Ion Lungu a spus: „Am decis să finanțăm parțial din banii de la guvern viaductul de peste calea ferată. Valoarea actualizată pentru realizarea viaductului se ridică la 71 de milioane de lei. Din bugetul local vom aloca 28 de milioane, pe lîngă banii prin <Anghel Saligny>. În paralel vom finanța din surse proprii, diferența de finalizare a întregului tronson cu porțiunea cuprinsă între Podul Unirii și viaduct și ultima porțiune după viaduct, cu ieșire în DN 29, unde va fi realizat un sens giratoriu”. Durata de finalizare a ultimului tronson este estimată la 36 de luni.