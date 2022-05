Primăria Suceava intenționează să mai achiziționeze trotinete electrice pentru închiriere, fiindcă sînt solicitări în acest sens. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de viceprimarul Lucian Harșovschi. Deocamdată, municipalitatea dispune de 50 de trotinete electrice, iar sistemul de închiriere a acestora a redevenit funcțional sîmbătă, 30 aprilie. Viceprimarul Harșovschi a declarat că media de vîrstă a utilizatorilor este de aproximativ 35-40 de ani și că trotinetele sînt închiriate, în general, pentru recreere și nu pentru deplasarea dintr-un punct în altul. El a menționat că încasările de duminică și parțial sîmbătă au totalizat 4.000 de lei. Tariful este de 50 de bani pentru pornire și de 30 de bani minutul. Viceprimarul a afirmat: „Este un tarif modic pus acolo, pentru că dacă ar fi la liber ar fi bătaie pe trotinete. Încercăm să oferim acest serviciu în condiții cît mai bune. Colegii mei lucrează în schimburi și serviciul de închiriere este activ pînă la ora 21.00”. Sînt 12 standuri de închiriere amplasate la Primărie, în Piața 22 Decembrie, în Parcul Copilului din Burdujeni, la spațiul de joacă de pe strada Victoriei din Obcini, în parcarea de la <Dorna>, la Centrul de Tradiții de pe strada Universității, în Parcul de pe Mărășești, la magazinul <Bucovina>, între BCR și Parchet, la Teatrul <Matei Vișniec>, la zona de agrement de pe Tătărași și la Cetate. Viceprimarul Harșovschi a arătat că un alt stand ar putea fi instalat în parcarea de la Sala Sporturilor, pentru închirierea de trotinete de către cei care vor să se plimbe în zona de agrement de pe malul rîului Suceava. Închirierea trotinetelor se face doar prin intermediul aplicației Suceava EcoRide, care poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Anul trecut, s-au creat peste 6.000 de conturi, iar trotinetele municipalității au parcurs peste 30.000 de kilometri. Încasările au totalizat 96.590 de lei.

