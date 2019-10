A făcut studii la Hollywood, s-a învârtit printre vedete de top, iar acum a venit acasă cu lecţiile învăţate. Actriţa româncă Sabina Lisievici şi-a perfecţionat, se pare, nu doar actoria, ci a învăţat de peste ocean mai multe trucuri de frumuseţe, culese de la persoane importante, potrivit click.ro.

“Am învăţat foarte multe lucruri în cele 7 luni cât am stat în America şi am făcut şcoala de actorie la Hollywood: ce înseamnă naturaleţea în faţa camerei, trucuri de beauty şi de întreţinere, la ce se mai poate folosi ardeiul iute… Pentru că, da, a trebuit să merg la Hollywood ca să descopăr beneficiile ardeiului iute pentru ten. Folosit în mod controlat, într-o reţetă de mască pentru faţă, are rezultate uimitoare. Mie mi-a făcut pielea fină ca de bebeluş. În plus, mi s-a părut super eficientă pentru că a avut efect la estompare a imperfecţiunilor de pe faţă!”, a povestit actriţa Sabina Lisievici (29 de ani), care este acum cooptată într-un proiect de film important despre care va putea da detalii curând, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/national/trucuri-de-frumusete-cu-iz-de-hollywood