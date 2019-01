Sărbatorile s-au încheiat de mai bine de o lună, kilogramele s-au adunat! Ba, chiar dacă inițial una dintre dorințele de pe lista de REZOLUȚII 2019 era să slăbiți într-un timp record, aveți încă probleme în a vă îmbrăca în rochia preferată. Vă este cunoscută o astfel de realitate? Nu numai dumneavoastră!

Perioada sărbătorilor a fost una dificilă pentru organismul nostru, mai ales dacă ne-am petrecut ultimele săptămani mâncând cu poftă din bunătățile tradiționale. Nu am mai ținut cont de restricții, poate ne-am răsfățat cu toate „combinațiile” interzise, fie că vorbim de sarmale, cozonac, torturi și piftie! În plus, ianuarie a continuat în același ritm pentru mulți dintre noi.

„Rețeta succesului unei cure de slăbire după dezmățul de sărbători: se ia o persoană cu ceva kilograme în plus, se motivează (prima condiție a reușitei este să-ți dorești cu adevărat să pierzi din greutate), se supune unui regim alimentar cu maximum 1.400 cal/zi și se trimite la sală (obligatoriu!) de cel puțin trei ori pe săptămană”. O aflăm de pe internet, o citim în cărți motivaționale și de pe blogurile unor Eve care au reușit. Dar însă cât e de (ne)sănătos să trecem de la o extremă la altă, de la o perioadă în care nu ne-am impus nicio restricție alimentară la una plină de condiționări culinare?

Despre toate aceste aspecte, dar mai ales, câteva trucuri pentru a ne recăpăta silueta după sărbători, am discutat cu Larisa Cristea, specialist în Nutriție-Dietetică în cadrul Policlinicii Dorna Medical din Vatra Dornei.

1. De ce e riscant să mizăm pe o dietă-fulger, în încercarea de a pierde kilogramele în plus acumulate se sărbători?

Dietele-fulger nu sunt o soluție nicicând, mai ales când trecem dintr-o extremă în cealaltă. Întotdeauna am considerat că până nu vom fi echilibrați, vom avea mereu probleme cu greutatea și nu numai. Sărbătorile vin cu mese copioase, consum ridicat de zahăr din diferite produse (prăjituri, cozonaci, sucuri), precum și alcool. Iar mentalitatea noastră funcționează astfel: mănânc acum mult și bine că oricum de la anul mă apuc de dietă. Și uite că de cele mai multe ori a venit și anul următor și noi tot ne zbatem să lăsăm „povara” pentru mai târziu, cel mai probabil înainte de sărbătorile de Paște sau după sărbători sau posibil până la concediu de vară sau cine știe, anul care va veni.

2. Care e prima măsură pe care trebuie să o luăm dacă ne dorim să slăbim, cu ce începem?

Începem cu voință multă, suntem motivați, ne facem planuri mărețe, ne facem promisiuni și parcă ne vedem deja ajunși la greutatea dorită. Ei, adevărata schimbare este atunci când reușim să menținem motivația pe termen lung, nu până la primul impediment. Cred că este foarte important să avem un obiectiv realist, noi acolo ne pierdem. Ne formăm tot felul de scopuri aproape imposibil de atins, pentru că așa ni s-ar părea nouă că viața ar fi mult mai frumoasă și ușoară. Dar, bineînțeles, că apar pe parcurs fel de fel de impedimente, iar frustrarea eșecului ne determină să renunțăm, să ne judecăm greșit, să ne reîntoarcem la stilul de viață haotic care ne definește.

3. Ne puteți da o listă de alimente interzise, pe care ar fi bine să le evităm, indiferent de situație?

Nu am acceptat niciodată ideea de alimente interzise, mai degrabă le numesc restricționate, alimente pe care le consumăm ocazional, rar spre foarte rar, care nu ne pot afecta dieta, pentru că nu fac parte din alimentația noastră zilnică. Aici putem trece anumite mezeluri: salam, parizer, crenvuști, brânza topită, margarina, tot felul de sosuri din comerț, sucurile, snacksurile, produsele de patiserie.

4. Ce facem dacă am venit la nutriționist, am respectat un plan dietetic, dar am trișat?

Acesta este greșeala multora dintre pacienții care-mi calcă pragul. Consideră că rezultatele apar doar atunci când dieta este urmărită 100%, fără nicio mișcare greșită. În primul rând, un stil de viață sănătos nu se poate adopta într-o săptămână sau o lună, este un proces de durată. Iar aici putem reveni la obiectivele mărețe pe care ni le punem, iar în momentul în care trișăm, ne vedem sortiți eșecului. Ei bine, nu este așa! Perseverența ne face să devenim mai buni, iar succesul vine în timp, după multă muncă și strădanie.

5. Cât de important este hidratarea în toată această perioadă în care vrem să ne redefinim silueta?

Subiectul hidratării va fi mereu de actualitate. Apa este fără doar și poate indispensabilă, 60% din corpul uman fiind reprezentat de apă (intră în structura sângelui, a secrețiilor digestive, a tuturor țesuturilor și a celulelor corpului). În fiecare zi pierdem apă prin respirație, transpirație, urină; toate procesele interne necesită apă, iar noi avem așteptări de la corpul nostru să funcționeze normal în condițiile în care bem unul, două pahare de apă/zi?! În mod normal, se consideră 30ml/kg corp. Făcând un calcul simplu, nu știu câți dintre noi reușim să atingem un minimum de 2 litri/zi, astfel în cât să-i oferim organismului lichidul de care are nevoie să „lucreze” în condiții optime.

6. Dacă suntem însărcinate și am acumulat multe kilograme excedentare în luna decembrie, de care nu am reușit să scăpăm în ianuarie, ce ar trebui să facem astfel încât să nu ne punem în pericol sănătatea (a noastră și a fătului)?

Dietele restrictive în cazul femeilor însărcinate sunt complet neindicate. Dar asta nu înseamnă că nu se poate adopta o alimentație sănătoasă. Chiar dacă după sărbători vor rămâne cu un surplus de kilograme, o alimentație echilibrată le va ajuta să revină ușor, ușor la o greutate adecvată. Încă un lucru important, femeile însărcinate pot face mișcare (fiind, bineînțeles, și unele excepții medicale!). Fie că vorbim de mersul pe jos sau exerciții pentru gravide pe care le pot face acasă sau la o sală de sport.

7. Căutăm cu ardoare secrete pentru a slăbi, ne puteți da măcar câteva „trucuri” de care să ținem cont?

Mereu suntem în căutare de noi secrete și trucuri nespuse și nemaiauzite. Poate cineva a reinventat medicina și corpul uman și poate destăinui secretele siluetei ideale. Dar până atunci, revenind la lucruri care pot fi demonstrate, vă pot da câteva sfaturi:

– Să ne facem o prioritate din a urmări un program de mese;

– Să ne hidratam corespunzător;

– Să consumăm zilnic legume;

– Să consumăm fructe, dar cu limită;

– Să nu scoatem nicio grupă alimentară din dieta noastră ( excepții – anumite afecțiuni care necesită o astfel de măsuri restrictive);

– Să facem o prioritatea din odihnă;

– Să ne petrecem timpul liber pe cât posibil la aer curat;

– Să facem mișcare zilnic;

– Să învățam să coabităm cu stresul;

– Să fim mai puțin haotici;

– Să fim mai fericiți;

– Să ne iubim mai mult;

– Să învățam să ne mulțumim cu viața pe care o avem și să nu mai alergăm după o viața perfectă. Poate deveni obositor, iar ciocolata nu reușește să ne facă viața mai frumoasă decât pentru câteva secunde.

Articol de Aura Stan