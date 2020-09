Daca in 2016 Trump s-a folosit de Facebook pentru a obtine avantaje fata de Hillary Clinton, se pare ca in 2020 se va folosi de YouTube ca arma secreta pentru a obtine victoria in alegeri. In vreme ce majoritatea companiilor doar isi posteaza spoturile de televiziune pe site, canalul YouTube al lui Trump a devenit o colectie impresionanta si unica de anunturi legate de campanie, stiri si transmisii online.

Astfel, mesajele de genul “Nu ii lasa sa distruga America” sunt asociate cu video-uri difuzate in direct si discutii reale online cu Trump. Campania se bazeaza pe incarcarea a sute de videoclipuri scurte in care Trump vorbeste despre raportul locurilor de munca sau recentul acord Serbia Kosovo, si testarea impactului acestora asupra utilizatorilor.

Trump a investit milioane de dolari in campaniile de pe YouTube

Campania de realegere a lui Trump s-a reorientat de la publicitatea televizata si s-a reorientat catre platforma Google. Astfel, in cadrul acesteia pe fondul comun cu Comitetul National Republican, s-au cheltuit deja 65 de milioane de dolari pe YouTube si Google, din care cca 30 de milioane de dolari numai in luna iulie.

In paralel, Joe Biden, sustinut de Comitetul National Democran, a cheltuit doar 33 de milioane de dolari pe YouTube si Google pe toata durata campaniei.

Campaniile lui Trump genereaza continut organic pe YouTube

De asemenea, campania lui Trump a alocat resurse considerabile pentru a genera continut organic pe YouTube. Acestea s-au concretizat in a plati promovarea unor videoclipuri care in mod obisnuit erau incarcate de sustinatori. Doar in luna august, in cadrul acestei campanii, au fost postate aproape 900 de videoclipuri, in vreme ce campania Biden a postat doar putin peste 100.

Strategii digitali sustin ca YouTube este mai profitabil pentru campanie

Multi din stategii digitali sustin ca algoritmul YouTube este cu mult mai profitabil, acesta promovand utilizatorilor canale care sunt actualizate regulat si prezinta continut nou. Pentru a castiga jocul si a folosi adecvat algoritmii YouTube, nu trebuie decat sa supraaglomerezi zonele cu stiri.

Se poate spune ca intreaga campanie Trump este un model de utilizare la maxim a algoritmilor YouTube care recompenseaza in mod special partile care produc un volum mare de continut.

YouTube – un activ valoros de campanie

Daca in urma cu 4 ani Facebook era vazut ca un activ de campanie subapreciat, istoria se repeta, de data aceasta cu YouTube. Nu ar trebui omis faptul ca YouTube este una dintre cele mai populare platforme online. Potrivit sondajelor, 9 din 10 americani cu varsta intre 18 si 29 de ani sunt activi pe YouTube, ceea ce cumuleaza o pondere mai mare dacat pe Instagram, Facebook sau Snapchat.

Iata de ce nu ar trebui sa fie surprinzator faptul ca in urma campaniei angajate pe YouTube, Trump a castigat semnificativ atentia tinerilor cu varsta intre 25 si 34 de ani.

Republicanii si democratii nu sunt de acord cu aceasta campanie

Unii democrati privesc activitatea frenetica a lui Trump de pe YouTube ca un teatru, prea putin semnificativ. Pe de alte parte, alti democrati sustin ca nu ar trebui subestimata puterea YouTube-ului, dar ca investitia lui Trump este nejustificata. Conditiile actuale, somajul record si decesele cauzare de Covid – toate il favorizeaza pe Biden.

Prin urmare, campania Trump ar trebui sa se orienteze catre crearea unei povesti pozitive care sa mentina sustinatorii activi si implicati. Este adevarat ca videoclipurile publicitare de pe YouTube sunt o cale pentru a face acest lucru, dar continutul lor este in mare contradictie cu realitatea.

Campania Trump pe YouTube ocoleste mass media

Strategia campaniei de pe YouTube este un exemplu prin care se pot ocoli canalele media, Trump devenind propriul sau editor de stiri. Multe din videoclipurile campaniei sunt fragmente din stiri sau din briefing-ul zilei al secretarului de presa.

Chiar daca au fost cheltuite milioane de dolari in aceasta campanie, consultantii republicani si democrati sunt impartiti in ceea ce priveste importanta si efectul acesteia. In ciuda acestor aspecte, campania Trump a semnalat ca va pastra o activitate sustinuta pe YouTube pana in noiembrie, rezervand cel mai scump spatiu publicitar digital din tara pentru ziua alegerilor – pagina de start YouTube.