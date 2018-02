Trupa 9 are placerea de a va anunta lansarea primei piese proprii din cariera, intitulata “Doua amintiri”.

Momentul va fi marcat printr-un concert live ce va avea loc in Oscar Wilde-Pub din Suceava, vineri, 9 martie 2018, de la ora 22.00.

“Doua amintiri” vorbeste despre nostalgia unei relatii pierdute, despre sentimentele care urmeaza unei despartiri si efectul lor asupra protagonistilor povestii de dragoste. Muzica si versurile sunt compuse de Lucian Curelariu, solistul Trupei 9, iar orchestratia si aranjamentul muzical poarta semnatura formatiei. Inregistrarea si productia single-ului au fost realizate cu ajutorul lui Cristi Rangu in studioul Odyssey. Piesa va avea parte si de un videoclip care va fi regizat de Iustin Surpanelu, cunoscut pentru colaborarile sale cu Festivalul de Film TIFF, Casa de Discuri Universal Music si pentru clipurile unor artisti precum Grimus si Alexandrina.

Trupa 9 s-a infiintat in toamna anului 2012 la Suceava, ca un suflu nou pe scena de muzica live si entertainment existente in acel moment, abordand un repertoriu de coveruri inedit, amplu si care acopera o gama foarte larga de genuri muzicale.

Trupa 9 este compusa din Lucian Curelariu (voce, chitara acustica), Teodora Botez (voce), Marian Hutanu (clape), Bogdan Hutanu (chitara electrica), Laurentiu Dumescu (chitara bas), George Lupascu (saxofon) si Mihai Tabarca (tobe). In prezent trupa este rezidenta in unul din cele mai titrate cluburi din Suceava, Oscar Wilde-Pub, unde sustine spectacole de aproape patru ani. In acelasi timp, a putut fi urmarita live in peste 200 de concerte de club si petreceri private din toata tara, ajungand in fata publicului din orase precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta, Targu Mures, Bacau, Piatra-Neamt, Botosani etc. De asemenea, portofoliul trupei cuprinde numeroase aparitii in mass-media, in presa scrisa, la radio si TV. Incercand sa satisfaca cele mai diverse gusturi muzicale ale publicului, trupa a reusit sa dezvolte un repertoriu 100% live care cuprinde piese din cele mai variate stiluri : pop, rock, dance, house, reggae, latino, funk, hip-hop,blues, soul, balcanic rock si folclor intr-un repertoriu ce depaseste 250 de piese.

2018 este anul care reprezinta o trecere de la titulatura de cover band la cea de trupa cu piese proprii, grupul avand in lucru si alte compozitii.

Link “Doua amintiri” (youtube) :

https://www.youtube.com/watch?v=uYzAw3SHNCw

CONTACT TRUPA 9:

E-mail : trupa9sv@gmail.com

Web: www.trupa9.com

www.facebook.com/trupa9sv

https://www.youtube.com/channel/UC6ftdX6-9FjoAApB1kFdbdg?view_as=subscriber