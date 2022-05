Ep-ul „We are brothers” este lansat pe canalele de streaming online de către casa de discuri Silver City Records, conține trei melodii și anume prima, cea care dă titlul EP-ului – We are brothers – în limba engleză urmată de White Knights și de Green Knights, amandouă în limba română și poate fi accesat pe linkurile de streaming – smarturl.it/GreenTiesEP.

Cele trei piese sunt dedicate unor cavaleri adevărați, motocicliști în timpul liber dar care la locul de muncă fac tot ce pot pentru ajutorarea și susținerea semenilor lor și anume: White Knights, EMS MC România și Green Knights România 1.

Pe acest material Green Ties abordează genul folk-metal cu refrene melodice în stilul caracteristic, transmițând mesaje puternice despre prietenie și unitate.

Acest EP este o colaborare spectaculoasă între trupele Green Ties și Scarlet Aura prin apariția vocală a Aurei Dănciulescu care se îmbină excepțional cu vocea lui George dar și prin inregistrarea acestuia la studioul Silver City Studio in București de către George Sărluceanu la voce, chitara și bas, Alex Mihaluț – voce, Dan Lică la clape, Matthias Klaus la tobe. Mixajul și masterul a fost realizat de către Mihai „Myke D” Dănciulescu, produs de către George Sărluceanu și Mihai Dănciulescu iar textul și muzica îi aparține lui George Sărluceanu.

Green Ties a fost fondată de George Sărluceanu, cunoscut pentru activitatea și melodiile scrise în trupa Spin dar și pentru organizarea a Water Fest Ceahlau ce va avea loc în acest an în perioada 12-14 August pe malul lacului Bicaz, festival dedicat celor ce iubesc natura, sporturile nautice și muzica live bună!

Bilete pentru festival găsiți aici – https://www.ambilet.ro/tc-events/water-fest-ceahlau-2022/

Persoanele care cumpără bilet la festival primesc gratuit un link de download a celor trei melodii de pe EP-ul „We are brothers!

Green Ties sunt:

George Sărluceanu – Voce si chitara

Alex Mihaluț – voce, chitara Acustica

Dani Vlad – bas

Dan Lică – clape

Virgil Vasile – tobe

https://www.facebook.com/trupagreenties