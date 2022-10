Ziua de 15 octombrie 2022 vine bogată în concerte, atât pentru clujeni cât și pentru toți cei care apreciază rock-ul old school.

Multitudinea concertelor face seara interesantă, fiecare iubitor al muzicii retro rock & metal putând să-şi aleagă artiştii preferaţi, alături de care va petrece ca-n poveşti. Evenimentul oferit de trupa tribut Metallica „Masterpiece” concurează cu „Lună Amară şi Ţapinarii”, „Omul cu Şobolani” iar cea de-a patra sală fiind ocupată de trupele „Konthrast şi Monday Shadows”. Şi pentru a completa formaţiile de legendă ce vin luna aceasta în Cluj, trupa de heavy metal finlandeză „Lordi” (câştigătoarea Eurovision) concertează pe 11 octombrie a.c., pentru ca pe 19 octombrie să apară pe scena clujeană „Tarja Turunen” (Nightwish). Tot în această lună, băieţii de la „Bere Gratis” vă invită la concert, pentru ca rock-erii de peste Prut să vină în cadrul trupei „Alternosfera”. Iar totul se petrece în Cluj…

Ne vom îndrepta atenţia în cele ce urmează asupra evenimentului de sâmbătă 15 octombrie, care va avea loc în unul din cele mai mari localuri clujene, Zipp.it

Serata muzicală ce aşteaptă sute de persoane este organizată de trupa de heavy metal omniprezentă la TVR „Konthrast”, care îi va avea ca invitaţi pe cei mai buni prieteni ai grupului muzical, anume trupa „Monday Shadows” şi poetul romantic goth „Cristian Bodnărescu”.

Evenimentul va fi deschis de profesorul Veronica Iaţcu, analist literar al poetului, care-l va invita pe Cristian să urce treptele scenei.

Menţionăm că poetul băcăuan „Cristian Bodnărescu” este deja cunoscut consumatorilor clujeni de carte şi ziare, fiind astfel publicat în 2020 de „Ziarul de Cluj” şi portalul „Cluj.com” prin poemul „Poveste de Crăciun”, închinat morţilor Revoluţiei Române. După ce a văzut lumina tiparului în capitala culturală Cluj-Napoca, poemul a fost preluat de portaluri media precum Ziare.com (având 13 milioane vizite lunar) şi Rador (agenţia Societăţii Române de Radiodifuziune), poezia însumând şi 5 milioane de căutări în motorul Google.

Cu prilejul acestui eveniment cultural, va continua turnelul de lansare pentru volumul bodnărescian „Amurgul Gol”, de această dată iubitorii clujeni de poezie clasică putând asista la prezentarea volumului ce conţine cel mai lung poem romantic-fantasy din toate timpurile, „Demoniţa” (109 strofe, lansat la TVR1). Turneul de lansare a început anul trecut în Cetatea Târgovişte, fiind urmat de: Bucureşti (promovare făcută de generalul Constantin Săvoiu), Iaşi, Ciuciulea (Bălţi – RM) şi Ciuciuleni (Chişinău – RM).

Invităm cititorii spre a parcurge 3 referinţe critice succinte asupra operei bodnăresciene:

„Samuraiul este considerat luptătorul suprem, el servind pentru libertatea omului simplu. Poetul este luptătorul suprem spiritual, katana sa fiind cuvântul! Expresia poetului Cristian este una naţională, el protejând adevărul de cele rele, fiind în slujba omului simplu, curat. Astfel îl regăsesc eu pe Cristian Bodnărescu: poetul nostru samurai!”

Profesor Teo Răduţ, Grand Master Karate

„Bodnărescu îi ajută pe oameni să îşi găsească spiritualitatea lor şi pe români, pe cea românească. Prin tot ceea ce face şi gândeşte, scriitorul Cristian Bodnărescu denotă că este, în primul rând, român! Poeziile sale mi s-au părut de o maturitate extraordinară, genialitatea regăsindu-se în spiritul lor. Stilul lui Cristian

Bodnărescu este diferit faţă de ce aţi văzut dumneavoastră până acum. Acest poet este un el, un original şi asta este important! Sunt mulţi oameni care au văzut în scriitor valoarea unui poet adevărat, ce spune ceva eternităţii şi reprezintă o generaţie!” spunea la radio, regretatul profesor Viorel Donţu, odată cu lansarea crestomaţiei „Cuvântul în Timp”.

„Să îl citesc pe poetul Cristian Bodnărescu a constituit pentru mine o surpriză deosebit de agreabilă: că ismele nu ne-au cotropit de tot, că se mai poate scrie poezie bună fără a scuipa pe valorile clasice, că poţi fi modern fără a fi ininteligibil şi că, în cele din urmă, poţi să scrii poezie „chiar dacă ai talent(!)”. Intuiesc lecturile domnului Bodnărescu solide, bine selectate şi bine asimilate. În ceea ce mă priveşte – evident, strict subiectiv – l-aş situa, prin înzestrare, originalitate şi îndrăzneală, dincolo de frontierele temporale, de curente sau de stiluri, într-o familie „cel puţin” onorabilă, din care fac parte: Byron, Baudelaire, Poe, Bacovia, Artaud şi nu numai.”

Gheorghe Junescu,

ex- director adjunct al Institutului Român din Veneţia

Evenimentul cultural continuă prin grupul „Monday Shadows”. Trupa a fost înfiinţată în anul 2017, având în spate aceeaşi dorinţă ca oricare altă „trupă de garaj”, şi anume să cânte muzica pe care o îndrăgeşte. În scurt timp, în urma feedback-ului pozitiv venit din partea participanţilor la concerte, membrii trupei au luat lucrurile mai în serios, iar în 2021 au reuşit să lanseze primul album din carieră, NOPŢI ALBE.

Genul abordat este de hard rock/heavy metal, în stilul caracteristic unei umbre a unei zile de luni, de început de săptămână; cumva sobru după weekend (pentru că s-a sfârşit distracţia), dar în acelaşi timp fresh, pentru că fiecare zi şi fiecare săptămână e un nou start.

Punctul culminant al serii va fi marcat de prestaţia formaţiei amfitrion, biker-ii de la „Konthrast” urmând a urca pe scenă.

Formaţia de hard & heavy metal s-a înfiinţat la începutul anului 2014, în Cluj-Napoca, având un trecut vast şi tumultuos, până s-a ajuns la formula actuală de bază.

În anul 2022 s-a finalizat primul album purtând marca Konthrast – „Vei reusi”, compoziţie discografică ce va fi lansată la eveniment.

Ingeniosul act muzicalo-poetic va fi patronat spiritual de Excelenţa Sa Pavel Milovan, Hanshi – ju jitsu tradiţional & kobudo 9 DAN

Partenerii şi prietenii noştri devotaţi ne susţin la acest eveniment. Să le mulţumim, menţionându-i: „Radio Zidul”, „Revista Armonii Culturale”, „Biblioteca Petre Dulfu”, „Revista Patria Română”, „Suceava News”, „Ziarul Făclia”, „Revista Roua Stelară”, „Ju-Jitsu Arad”, „Cîmpia Glodenilor”, „Ziare Live”, „Curierul de Hînceşti”, „Revista Eroii Neamului”, „Asociaţia Tempora”.

Alexandru Dima