Trupa Nightmarion s-a infiintat in vara anului 2014 in Suceava, avandu-i in prezent pe Adrian Jureschi – voce, Alex Florea – chitara, Mihnea Michitei – chitara, Alex Tipa – bas si Cosmin Manolache – tobe. Aceasta imbina stilul melancolic cu riff-uri antrenante de chitara alcatuind un peisaj alternativ metal.

Trupa a cantat la diferite festivaluri din tara, printre care amintim: Bucovina Rock Castle, Zilele Prieteniei Bergenbier sau Zilele Nordului, dar si in deschiderea unor trupe mari precum Vita de Vie, Luna Amara, Coma, Bucovina etc. Trupa Nightmarion poate fi ascultata pe toate platformele de streaming precum: Spotify, iTunes sau Google Play.

„Dupa multa munca, in sfarsit reusim sa mai lansam o piesa de pe primul nostru album numit ” Mediam Noctem” ce va aparea in decursul anului 2020. Desi v-o prezentam abia acum, a fost compusa in urma cu vreo 4 ani, fara sa stim ca va vorbi atat de bine despre situatia actuala mondiala”, se arata in comunicat.

Piesa a fost inregistrata in Studio Nightmarion ( Suceava/ Campulung Moldovenesc), Studio Odyssey ( Suceava), Luna Recording Studio ( Cluj-Napoca).

Mix/ Master : Mihnea Michetei