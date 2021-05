La izbucnirea războiului din Africa de Sud, în toamna anului 1899, burii au lansat imediat asedii asupra mai multor orașe controlate de britanici. Cel mai îndelungat și mai sângeros dintre aceste asedii – și singurul care a adus un cuvânt nou limbii engleze – a avut loc la Mafeking, oraș eliberat de o coloană britanică la ora 7, în seara acestei zile, după 217 zile de blocadă neîntreruptă, bombardamente intermitente și raiduri ocazionale.

La început, burii îi depășiseră numeric pe apărătorii de la Mafeking cu șase la unul, însă nu-l luaseră în calcul pe comandantul britanic al garnizoanei. Acesta era un om foarte hotărât, veteran al campaniilor din Africa, un colonel pe nume Robert Baden-Powell (i se spunea B.P.), care le-a pregătit burilor o strategie abilă și plină de imaginație pe parcursul confruntării.

Pentru britanici, valoarea strategică a păstrării pozițiilor la Mafeking era aceea de a distrage atenția forțelor bure de la colonia Capului, slab apărată, până la sosirea întăririlor din Marea Britanie. B.-P. era omul cel mai potrivit pentru această sarcină.

În garnizoana de la Mafeking se aflau și mai mulți corespondenți ai unor ziare, care și-au transmis articolele prin intermediul telegrafului, ținându-și la curent cititorii din întreaga lume cu evenimentele și atmosfera asediului: povești despre eroism, lașitate, raiduri, evadări, ratări la milimetru și altele asemenea.

Publicul era captivat. În data de 30 aprilie, după 200 de zile de asediu, un comandant bur înfumurat a trimis un mesaj în Mafeking prin care propunea o partidă de cricket între cele două tabere, la care B.-P. a răspuns: „Nimic nu mi-ar plăcea mai mult – după încheierea partidei în care suntem prinși pentru moment. Deocamdată, ne-am marcat punctele și am adunat 200 de zile… n-am rămas în offside și ni se pare o partidă foarte plăcută”. După cum s-a dovedit, aceasta era pe cale să se încheie.

Știrile despre eliberarea Mafekingului au declanșat demonstrații de stradă zgomotoase în întreaga lume britanică și în special la Londra. Și a mai avut ca urmare și următoarea intrare din Oxford English Dictionary: „Maffick. v.i. – a sărbători cu exuberanță, a se bucura excesiv, mai ales cu ocazia unei sărbători naționale (originea: eliberarea garnizoanei britanice de la Mafeking, Africa de Sud, în mai 1900)”.

După încheierea sărbătorii, Războiul Burilor a continuat încă doi ani, aducând părților implicate suferință, distrugeri și pierderi economice. Când a venit momentul, B. P. s-a întors în Anglia, ieșind la pensie, în cele din urmă, cu gradul de general, și în 1907, folosindu-și experiența de teren pe care o câștigase și o predase trupelor sale în zilele petrecute în savana africană, a fondat Boy Scouts (Cercetașii) și, câțiva ani mai târziu, Girl Guides (Călăuzele).

Tot la 17 mai:

1510: Moare la Florența pictorul Sandro Botticelli.

1792: Pe Wall Street, la numărul 70, este înființată Bursa din New York.

1814: Se naște la Premulkin, Rusia, anarhistul rus Mihail Bakunin.

1838: Moare diplomatul francez Charles-Maurice, prinț de Talleyrand.

Geo Alupoae, critic de teatru.