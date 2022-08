Trupul tânărului în vârstă de 18 ani înecat în iazul Lipoveni a fost găsit după trei zile de căutări. ISU Suceava a transmis că trupul neînsuflețit a fost recuperat din apă astăzi, în jurul orei 17:40, și a fost predat organelor abilitate pentru cercetări. Reamintim că pompierii suceveni au început căutările încă de miercuri seara. Căutările au fost efectuate, atât cu bărcile dotate cu accesorii specifice și sonare, cât și cu echipe de scafandri. Pentru găsirea tânărului au fost mobilizați cinci scafandri de la ISU Suceava, ISU Iași și ISU Neamț.

