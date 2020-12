Suprafetele din beton necesita o abordare diferita a vopselei care trebuie sa fie rezistenta, durabila si sa faca fata greutatilor si fortelor de tractiune. Ca material de constructie, betonul nu beneficiaza de toata atentia, fiind deseori neglijat si lasat neprotejat. Pentru a rezista, insa, suprafetele de beton ar trebui tratate in mod corespunzator, iar acoperirea cu o vopsea buna poate fi salvatoare.

Aceasta poate schimba culoarea suprafetelor din beton care devin mai atractive, adaugand totodata un strat de protectie. Astfel, terasa, podeaua garajului sau peretii subsolului vor arata mai bine si, totodata, devin mai durabile si mai rezistente.

Tipuri de vopsea pentru beton

Exista doua tipuri de vopsea pentru beton, fiecare cu avantajele si dezavantajele ei:

Vopsea acrilica din latex – Este un produs pe baza de apa care se aplica usor pe suprafetele zidite. Se poate utiliza pentru a vopsi podelele, peretii, treptele sau orice alta suprafata de beton. Este mai putin durabila decat vopseaua epoxidica, dar mai accesibila ca pret. Unele acrilice contin particule mici care creeaza o suprafata antiderapanta ideala pentru pasarele si treptre exterioare.

Vopsea epoxidica – Este o alta optiune excelenta pentru suprafete din beton, extrem de durabila si rezistenta la socuri, greutate si forte de tractiune. Acoperirile cu vopsea epoxidica pot fi stralucitoare, netede si decorative. Pardoselile devin solide, impermeabile si rezistente la pete si substante chimice.

Cand vei alege tipul de vopsea de beton, pentru a beneficia de toate avantajele, va trebui sa tii cont de cativa factori importanti.

Aplicatia care necesita vopsea pentru beton

Locul si modul in care intentionezi sa folosesti vopseaua pentru beton au o mare greutate atunci cand alegi produsul potrivit. Vopselurile pentru beton nu functioneaza toate la fel de bine in aer liber sau in interior, suprafete verticale sau orizontale. De aceea, trebuie sa te asiguri ca ceea ce alegi este adecvat aplicatiei tale.

Rezistenta la intemperii

Suprafetele exterioare sunt supuse schimbarilor climatice pe tot parcursul anului. Acestea se supraincalzesc sub razele soarelui vara, iar iarna ingheata, ceea ce poate duce la decolorare si crapare, iar apa se poate inflitra, ajungand la beton. De aceea, pentru a proteja adecvat suprafetele din exterior este necesara alegerea unei vopsele rezistenta la intemperii. Cu toate ca nu vor dura la nesfarsit, vopselurile epoxidice de exterior rezista cel mai bine si necesita intretinere minima.

Nuanta de culoare

Vopseaua de beton se poate gasi intr-o gama larga de culori. Pentru efecte si nuante unice, vopseaua epoxidica este cea mai recomandata. Aceasta este usor de personalizat si ideala pentru diverse proiecte de interior sau exterior.

Luciul

Suprafata vopsita poate avea un finisaj mat sau lucios. Suprafetele lucioase reflecta lumina, arata fascinant si sunt usor de curatat. Pe de alta parte, daca iti doresti ca zidaria sa se armonizeze mai bine cu fundalul, o vopsea mata este mai potrivita.

Suprafetele epoxidice sunt lucioase in mod natural, dar se pot trata adecvat pentru a deveni mate.

Merita retinut ca vopseaua lucioasa este mai rezistenta la pete si zgarieturi, dar poate fi alunecoasa. De aceea, daca alegi o vopsea lucioasa pentru pardoseala, ar trebui sa te asiguri ca este antiderapanta.

Lavabilitate

Este important ca la alegerea tipului de vopsea de beton sa se tina cont de gradul de lavabilitate a acesteia. Datorita faptului ca sunt pe baza de apa, vopselurile de latex se pot curata usor cu apa si detergent. Pe de alta parte, vopselurile epoxidice se curata mai dificil, fiind necesare substante chimice mai dure care sa indeparteze mizeria.

Longevitate

Vopsirea suprafetelor de beton poate fi obositoare, mai ales daca este vorba despre un garaj sau un subsol. Aceasta operatie implica eliberarea spatiului si curatarea foarte atenta a suprafetelor. De aceea, durata de viata a vopselei este importanta. In vreme ce vopseaua de latex dureaza aproximativ doi ani, cea epoxidica rezista mai bine in timp, in special pe podele.