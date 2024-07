Tuborg dă tonul verii cu un nou produs inovator, berea Tuborg ICE, filtrată la -1℃, cu 4.2% alcool. Rezultatul este o băutură mult mai fresh, care păstrează savoarea naturală, plină de aromă a hameiului, oferind o senzație de răcorire continuă, potrivită atât consumatorului clasic de bere Tuborg lager, cât şi tinerilor dornici să încerce produse noi, surprinzătoare.

Cu o istorie de peste 140 de ani, Tuborg este un reper de calitate pe piața berii și a venit, de-a lungul timpului, în întâmpinarea consumatorilor cu produse îndrăznețe, adaptate noile tendințe și apreciate de consumatorii de orice vârstă, precum capacul special pentru sticle cu sistem de tragere cu inel, folia de protecție pentru cutiile de bere sau prima sticlă de 750 ml.

Tuborg ICE este la rândul său un produs cool, modern, ideal în sezonul cald, care are la bază o rețetă unică și o metodă de filtrare la temperatură scăzută, ce păstrează aroma și gustul autentic al berii. Imaginea produsului sugerează senzația de prospețime și răcorire, iar mixul cromatic modern al etichetei este foarte atrăgător pentru consumatorii tineri și nu numai, care își pot schimba perspectiva zilelor toride de vară cu Tuborg ICE.

„Tuborg ICE vizează o nouă abordare a segmentului de bere light și reprezintă un pilon important în strategia noastră de extindere a portofoliului Tuborg, produsul având un potențial considerabil de a-și îndeplini rolul de extensie de gamă, alături de Tuborg Regular și Tuborg 0.0% . Tuborg este prin definiție un brand mereu actual, cu spirit tânăr, care ne provoacă permanent să ne adaptăm și să fim creativi, cu un pas înaintea tendințelor într-o continuă dinamică”, spune Sorin Buzea, Senior Brand Manager Tuborg.

Sub sloganul ICE YOUR WORLD. WHY NOT!, noul produs lansat de Tuborg invită consumatorul într-o nouă călătorie senzorială, menită să aducă un plus de savoare și răcorire în zilele toride de vară. Tuborg ICE are un conținut de alcool de 4.2% și este disponibilă în sticle de 330 ml, ambalajul cu design recognoscibil al berii Tuborg. Pe lângă beneficiul funcțional, reprezentat de faptul că este ușor de băut și te răcorește instant, aspectul transparent al sticlei inspiră claritate și calitate premium, conferind ocazii de consum dintre cele mai variate, de la răcorire în zilele toride de vară, la petreceri, picnicuri sau ocazii speciale. Lansarea este însoțită de o amplă campanie de comunicare, ce vizează atât mediile convenționale de promovare, cât și asocierea cu evenimente și proiecte speciale.

Tuborg România este unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piaţa locală și singurul berar din București dezvoltat printr-o investiție greenfield. Tuborg România are un portofoliu format din mărci internaționale și românești, care include și o selecție variată de beri speciale. În prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg 0.0%, Carlsberg, Calsberg LUMA, Carlsberg 0.0%, Holsten, SKOL Original, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur, Somersby, precum şi Granini pe piaţa băuturilor răcoritoare.