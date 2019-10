Agenția de PR și Branding Personal – Tudor Communication – dă startul unei campanii de promovare a comunicării cu valoare de informaţie și lansează singurul concept de evenimente care își propune să facă educație în comunicare, Brands that Value, ce reunește jurnaliști, PR și marketeri și directori de companii.

Într-o lume aflată tot mai mult în căutarea de informații corecte, oneste, relevante și de impact, dezbaterile Brands that Value vor analiza procesul de comunicare din perspectiva tuturor actorilor implicaţi şi vor genera idei noi pentru îmbunătăţirea modului în care companiile, indiferent de mărime, comunică cu publicul lor.

“Social media este foarte importantă în comunicare, dar nu este și nu va fi totul. Mijloacele de comunicare tradiționale încă funcționează și trebuie adaptate și reinventate. Însă fără o bază corectă și o abordare comună, pornind de la nevoile principalilor actori, rezultatele vor avea întotdeauna de suferit. Ne propunem să găsim soluții, știm că e cu bătaie lungă, dar toate persoanele cu care am vorbit deja, indiferent că sunt jurnaliști sau reprezintă o companie, sunt foarte interesate în a găsi un limbaj comun”, a declarat Mihaela Raluca Tudor, CEO Tudor Communication.

Primul eveniment Brands that Value va avea loc la Arcub Gabroveni, în data de 29 octombrie, începând cu ora 18.00, iar pe scenă vor urca speakerul american Matthew K. Cross, jurnaliștii Lucian Mîndruță și Paula Rusu și antreprenorii Ionuț Budișteanu și Mihai Pasti.

Tudor Communication a fost desemnată recent cea mai performantă agenție de PR, în categoria cifră de afaceri sub un milion de euro, la ediția din 2019 a PR BIZ Awards. Totodată, Tudor Communication a urcat anul acesta până pe poziția 17, în topul celor mai performante 30 de agenții de PR, cu o cifră de afaceri de 272.425 de mii de euro în 2018. Tudor Communication a reușit, în ultimul an, să marcheze câteva premiere în comunicare. Prima dintre ele a fost înscrierea Hospice Casa Speranței în Guinness World Records, prin înregistrarea recordului “Cel mai mare mozaic de baloane format din oameni”, pe 30 august 2019, la Constanța. A urmat lansarea plății cu cardul în piețele din România, campanie desfășurată în Sibiu, Galați și Iași și care are potențial ca, în 2020, să se extindă la nivelul întregii țări.