Artistul Tudor Gheorghe a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare în cadrul unui interviu oferit lui Ovidiu Ioanițoaia, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Acesta a povestit despre o experiență trăită în SUA: s-a drogat cu heroină pentru a vedea ce simte un consumator de droguri, potrivit clcik.ro.

Tudor Gheorghe, în vârstă de 75 de ani, a povestit o întâmplare ce a avut loc în SUA, în prezența unor prieteni români, dintre care doi medici. Din vorbă în vorbă, artistul a ajuns să fie întrebat dacă este curios să experimenteze heroina și s-a lăsat injectat de apropiații săi. „Ovidiu, nebunia a fost că i-am pus să mă și filmeze. Am stat cu ei de vorbă, am devenit volubil, dar odată mi s-a dus filmul. M-am dus să mă culc, într-o casă d-asta tipic americănească, livingul jos și sus dormitoarele. Am urcat, dar în loc să mă duc să mă culc în dormitor, m-am dezbrăcat în pielea goală și m-am culcat în cadă. Dădeam din mâini, ultima imagine pe care o văzusem era cum ninge. Totul era argintiu, era o nebunie. M-am trezit cu o sete și-o foame de dulce… Îmi scrisese Emil pe-un carton: „Ai tort de înghețată! Coca-Cola”. M-am trezit cu o durere de cap! Nu m-a durut capul niciodată, dar de data asta mă durea aerul din jurul capului. Dacă puneam mâna mai aproape de cap îmi crăpa! Ăia stăteau jos și se uitau la mine. „Cum e?”. „Nenorocire!”, a mărturisit, Tudor Gheorghe, cu multă sinceritate, în prezența lui Ovidiu Ioanițoaia, în emisiunea pe care acesta o realizează pentru Gazeta Sporturilor, potrivit sursei citate.

