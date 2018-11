Regizorul Tudor Giurgiu a dezvăluit pe Facebook cum un director din Ministerul Culturii i-a „cerşit” patru invitaţii la premiera filmului „Moromeţii 2” al cărui producător este. Cineastul l-a catalogat pe şeful Direcţiei de Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din cadrul MCIN drept „insolent” şi a precizat cine sunt principalii invitaţi la premiera filmului, potrivit click.ro.

Giurgiu a scris, conform sursei citate: „Din nou, despre cerşetorii de invitaţii, din categoria dregătorilor de neam si ţară. Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitaţii la premiera Moromeţii 2 de săptămâna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. (…) Am citit şi am ramas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parcă-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: „Fă şi tu rost de ceva invitaţii, ce stai aşa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt şef. Şerif. Boss. Pentru că mi se cade”.

