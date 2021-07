Tudor Sișu (43 de ani) a făcut confesiuni tulburătoare despre anii petrecuți în pușcărie. Fostul membru al trupei La Familia șochează și spune că a avut mai multă libertate în închisoare decât afară, notează click.ro.

”Nu mă plâng. Ultima oară am ajuns la închisoare acum 10 ani. Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, din care unul avea o lună. A fost ciudat emoțional. Atunci aveam planuri, începusem să îmi dau seama ce vreau să fac, dar nu mai puteam să mai opresc ce se întâmplase. Eram supărat! Nu mai voiam să mai pierd timpul! Îți pierdeai viața! Mă gândeam că trebuie să ies de aici cât mai repede! Mama nu a venit niciodată să mă vadă la pușcărie.“, i-a mărturisit Tudor Sișu lui Mihai Ghiță, în emisiunea online „În oglindă”, potrivit sursei citate.

