Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit astăzi la Suceava cu președinții Curților de Apel din țară, reuniunea fiind găzduită de Muzeul de Istorie. Toader a declarat că întâlnirea a fost una „foarte plăcută” dar „consistenta” in acelasi timp. El a arătat ca sistemul judiciar se afla intr-o dinamica foarte accentuată iar Ministerul Justiţiei împreună cu preşedinţii Curţilor de Apel trebuie să găsească cele mai bune şi dacă se poate cele mai rapide soluţii pentru îmbunătăţirea acestui serviciu de interes public, care înseamnă înfăptuirea justiţiei. Tudorel Toader a spus că în casdrul reuniunii au fost discutate „probleme de esenţă” ale sistemului şi anume informatizarea, nevoia de personal, de corelare a volumului de activitate cu personalul existent, specializarea instanţelor de judecată, dotarea cu scannere moderne şi specialişti pentru a trece la dosarul electronic.

La Suceava s-au discutat „probleme de esenţă” ale sistemului judiciar

Toader a arătat că situaţia se va schimba odată cu preluarea de către România în 2019 a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene atunci cînd ministrul justiţiei devine preeşdintele Consiliului de justiţie şi afaceri interne.

„Ministrul Justiţiei va prelua dosarele în lucru rămse nesoluţionate de la actuala preşedinţie care e deţinută de Austria, va reprezenta Uniunea, Consiliul Uniunii în raporturile cu parteneriatul estic, cu statele care formează parteneriatul estic, în raport cu statele din Balcanii de vest, parteneriatul strategic cu SUA. În acest context nu doar că ministrul justiţiei sigur reprezentând justiţia din România ca având preşedinţia Consiliului de justiţie și afaceri interne dar ministrul justiţiei poate să-şi îndeplinească misiunea pe care o are numai în colaborare cu puterea judecătorească reprezenată de Înalta Curte, de instanţele de judecată unde ministrul justiţiei este ordonator principal de credite iar președinţii Curţilor de Apel sunt ordonatori secundari iar președinţii de Tribunale sunt ordonatori terțiari. O întâlnire foarte bună având în vedere și dinamica legislativă”, a declarat Tudorel Toader.