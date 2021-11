TUI Fly Belgia a operat, marți, 15 noiembrie, ultimul zbor pe ruta Suceava – Bruxelles, singura rută pe care compania belgiană o avea din România către Belgia. Operatorul aerian belgian zbura din Suceava pe aeroportul Zaventem din Belgia. TUI Fly a început să opereze zboruri din Suceava către Bruxelles începând cu data de 16 aprilie 2021.

Potrivit site-ului boardingpass.ro, De la debutul rutei și până în 1 noiembrie 2021, TUI Fly Belgia era singura companie aeriană care zbura între cele două orașe.

Însă, din 1 noiembrie 2021 compania low-cost Ryanair a început să zboare din Suceava spre aeroportul Charleroi din apropiere de Bruxelles. De asemenea, de la mijlocul lunii decembrie 2021 pe aceeași rută va mai zbura și Wizz Air.