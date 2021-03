Echipa medicală a Secţiei Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, formată din Dr. Claudiu Cobuz, medic şef, Dr. Ramona Caziuc şi Dr. Corina Lazăr, a diagnosticat un caz rar de tumoră pancreatică secretantă de insulină – insulinom. Pacienta, în vârstă de 71 ani, s-a aflat la a doua prezentare în spital, motivele internării fiind diagnosticul de „sindrom hipoglicemic”, cu crize de hipoglicemie, în special matinale şi nocturne, traduse prin transpiraţii profuze, tremurături, tulburări neuro-psihice. Evaluarea în cadrul Secţiei Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice a fost completă: s-a montat senzor de monitorizare glicemică continuă, s-a dozat secreţia de insulină endogenă, s-a efectuat profil glicemic extins. Pentru completarea diagnosticului s-a efectuat examen CT abdominal, la care medicul primar radiolog Olariu Ovidiu, descrie o leziune sugestivă pentru insulinom localizată la capul pancreasului. Tratamentul a fost chirurgical, operaţia s-a efectuat de echipa condusă de Dr. Cristian Bulat de la Clinica IV Chirurgicală Spitalul Sf. Spiridon Iaşi. S-a identificat pe faţa posterioară a capului pancreasului, spre marginea superioară, un nodul de 2 cm, încapsulat, de consistenţă dură, de culoare galben-cafeniu, care s-a putut enuclea, cu prezervarea structurii pancreasului. Examenul histopatologic intraoperator a confirmat diagnosticul de insulinom. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, urmată de dispariţia acuzelor subiective şi normalizarea glicemiei.

Insulinoamele sunt tumori pancreatice endocrine rare, dezvoltate din celulele β insulare, caracterizate prin hipersecreţie de insulină, autonom de sistemul de reglare a glicemiei. Tabloul clinic este dominat de simptomatologia neuro-psihică, care poate conduce la erori diagnostice. Aceste tumori au o incidenţă de aproximativ 1 caz la 1.000.000 persoane/an; astfel, mulţi medici au posibilitatea să diagnosticheze şi trateze doar unul sau doi pacienţi cu insulinoame de-a lungul întregii lor cariere. La noi în ţară cea mai mare statistică este cea a prof. I. Juvara, 55 observaţii până în 1984, la care se adaugă 16 cazuri publicate de Tr. Pătraşcu de la aceeaşi clinică, în perioada 1985 – 2002. Acelaşi autor apreciază că în literatura mondială sunt publicate sub 3000 cazuri. În literatura străină cea mai mare statistică de insulinoame benigne tratate chirurgical aparţine lui M. Rothmund care adună 396 cazuri din 15 centre din lume, operate până în 1990.

Clinica insulinoamelor este determinată de hipoglicemie şi răspunsul la hipoglicemie. Caracteristic, simptomatologia apare când unul din prânzuri a fost frugal sau a lipsit sau după un efort fizic susţinut. Criza poate apare după somnul fiziologic, care uneori se poate continua cu o comă hipoglicemică. Există trei categorii de semne clinice legate de scăderea glicemiei: manifestări neuro-psihice, simptome adrenergice şi digestive. Caracteristic insulinoamelor este preponderenţa manifestărilor neuropsihice. De regulă, debutul este tot printr-un sindrom neuropsihic, până la precizarea diagnosticului de insulinom trecând o perioadă variabilă, între 4 luni şi 10 ani.

Acest caz este primul raportat cu diagnostic complet finalizat de Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice din cadrul Spitalului Judeţean Suceava. În ciuda rarităţii, medicii diabetologici suceveni au avut un mare index de suspiciune clinică şi aceasta deoarece simptomele sunt nespecifice, mimând dezordini de ordin neurologic sau psihiatric. Frecvent se întâlnesc întârzieri, chiar şi de zeci de ani, în stabilirea diagnosticului de insulinom, dar acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz. Diagnosticul topografic preoperator este dificil de realizat datorită dimensiunilor tumorale mici. Managementul corect, pre si postoperator al pacienților cu insulinom presupune o muncă în cadrul unei echipe medicale complexe, în care, alături de chirurg, rolul cheie îl au medicii diabetologi.