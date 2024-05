La data de 9 mai ora 22:05, polițiștii SPR 11 Pojorâta, efectuând activități de control și supraveghere a traficului rutier pe DJ 175 de pe raza comunei Izvoarele Sucevei, au efectuat semnal regulamentar de oprire, unui autoturism care circula din direcția Moldova-Sulița ocazie cu care conducătorul auto a mimat că oprește autoturismul și ulterior a demarat puternic, continuându-și deplasarea și încercând să se sustragă de la control. S-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distață de aproximativ 3 km, pe Dj 175 cât și pe str. Alexandru Ioan Cuza, din Izvoarele Sucevei, iar la un momendat autoturismul a virat brusc la stânga intrând în curtea unei locuințe. Cu ocazia urmăririi au fost efectuate două somații legale de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat. În continuare s-a procedat la pătrunderea pedestru în curtea respectivă și la efectuarea unei a treia somații, însă conducătorul auto nu s-a conformat și a încercat să fugă, fiind însă prins de către polițiști. S-a procedat la efectuarea de verificări, ocazie cu care persoana care s-a sustras controlului a fost identificată ca fiind un bărbat de 24 ani, cu domiciliul în Izvoarele Sucevei, care a recunoscut că a condus autoturismul și că nu posedă permis de conducere. În continuare a fost interogată aplicația E-DAC, aceasta furnizând faptul că șoferul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Despre autoturism aplicația a furnizat că nu are efectuată inspecția tehnică periodică și nu are o poliță RCA valabilă. Având în vedere aspectele constatate conducătorul auto, a fost supus unor testări cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind unul negative. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În cauză au fost întocmite procesele verbale de constatare a contravenției prin care au fost reținute plăcuțele cu numerele de înmatriculare, vehiculul fiind imobilizat și fiind aplicate amenzi în valoare de 3.300 lei.