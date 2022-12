Tupeu maxim la un tânăr de 29 de ani din municipiul Suceava deținător de BMW-eu. Bărbatul ș-a parcat bolidul fix în fața sediului Poliției municipale de pe strada Universității pe locurile rezervate autospecialelor de Poliție. Și ca sfidarea să fie maximă e de menționat că tânărul are permisul de conducere suspendat. Ca atare, s-a ales cu dosar penal pentru “conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating