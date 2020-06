Premierul României, Ludovic Orban, va efectua sâmbătă o vizită de lucru în județul Suceava, împreună cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Vizita va începe dimineață cu participarea la prezentarea terminalului II al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava, șantier în lucru finanțat de Consiliul Județean Suceava și a Parcului Industrial Bucovina și a Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani

Ludovic Orban va participa apoi la prezentarea bazei de autobuze electrice a TPL Suceava, care va fi construită printr-un program finanțat din fonduri europene. După acest moment, premierul va fi prezent la punerea în funcțiune a rețelei de gaze naturale din comuna Moara, după care i se va prezenta proiectul centurii Municipiului Suceava. În jurul prânzului, Ludovic Orban va vizita centura municipiului Rădăuți, după care va vizita centrala termică a orașului Vatra Dornei. Ultima oprire a premierului în cadrul vizitei din județul Suceava va fi pe șantierul pentru reabilitarea și transformarea în muzeu a fostului cazinou Vatra Dornei, proiect finanțat din fonduri europene.