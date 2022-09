Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi discuții la București cu reprezentanții mai multor ministere în vederea rezolvării unor probleme locale. ”Am avut discuții la Hidrolectrica in legătură cu solicitarea celor de la TPL Suceava,referitor la achiziția de energie electrică de la acest furnizor. De asemenea am avut discuții la Ministerul Dezvoltarii-Directia termoficare unde am discutat despre alocarea in acest an a sumei de 8.244.428 ,9 lei pentru lucrări de reabilitare termică ,suma fiind aprobată in bugetul ministerului urmand a fi repartizată municipiului Suceava. Totodată am discutat la Ministerul Economiei posibilitatea de extindere a rețelei de gaz metan in Cartierul Europa. La Ministerul de Finante am purtat discutii referitoare la ultimile trageri din creditul de Trezorerie angajat anul trecut,pentru investiții finanțate din surse proprii. Am convingerea că in perioada următoare subiectele discutate la Bucuresti își vor găsi rezolvarea”, a declarat Ion Lungu.

