Primarul Sucevei, Ion Lungu, a inspectat, astăzi, stadiul în care se află lucrările mai multe obiective de investiții ale municipalității. Ion Lungu a organizat comandamente de lucru la nu mai puțin de zece investiții care sunt în curs de derulare, respectiv autobaza electrică, grădinița din curtea Școlii Nr.6 din Burdujeni sat, Centrul Multifuncțional Ițcani (sediul Primăriei din Ițcani), Grădinița din Ițcani, de la Școala Generală Nr.7, podul de peste pârâul Cetății, tronsonul 2 – Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, Centrul Documentare-Informare Colegiul Național „Petru Rareș”, Grădinița din zona centrală, de pe strada Dobrogeanu Gherea, Sală Gimnastică Colegiul Național „Spiru Haret” și piața cu parcare subterană din George Enescu.

„În primul rând voi spune unde sunt nemulțumit. La grădinița din Ițcani, din curtea Școlii Generale Nr.7, constructorul nu mai lucrează. Acesta așteaptă actualizarea contractului din punct de vedere economic, conform legislației în vigoare, de actualizare a prețurilor la materiale. Licitația a fost organizată de Ministerul Educației, Primăria Suceava fiind beneficiarul. De asemenea, la Centrul multifuncțional Ițcani nu se lucrează la nivelul stabilit, existând depășiri de termene contractuale. Și nu în ultimul rând, la tronsonul 2 din Ruta Alternativă Suceava-Botoșani lucrările sunt rămase în urmă. Se lucrează la canalizare, dar nu se lucrează efectiv la conturarea rutei alternative”, a arătat Ion Lungu. El a adăugat că a avut discuții cu reprezentanții firmelor care lucrează la aceste lucrări și am cerut să recupereze întârzierile.

Primarul Sucevei a adăugat că se lucrează foarte bine la piața cu parcare din George Enescu, la Centrul Documentare-Informare de la Colegiul Național „Petru Rareș”, la autobaza electrică și la Grădinita nr.6 din Burdujeni sat, ultimele două investiții fiind realizate de cunoscuta firmă de construcții Con Bucovina Suceava.

„Voi insista în continuare la firmele de construcții să-și respecte termenele contractuale. În paralel vom actualiza prețul materialelor de construcții acolo unde se încadrează in prevederile legislației in vigoare”, a încheiat Ion Lungu.