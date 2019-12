Perioada de Craciun este una dintre cele mai aglomerate din timpul anului, iar turistii o iau razna cu adevarat in apropierea acestei sarbatori. Vacantele sunt nenumarate, iar hotelierii raporteaza deja perioade de sold out cu luni inainte de Craciun.

Iar toate aceste evenimente creeaza un flux de transport imens, iar uneori sunt asteptate chiar blocaje in sistemele de transport public. In ultimii ani insa, turistii au devenit din ce in ce mai intuitivi, iar acum aleg o multime de surse de transport alternative, pentru a evita aglomeratia.

In intreaga lume, din ce in ce mai multe locuri sunt ocupate, iar turistii se imbulzesc efectiv pentru a prinde o vacanta in perioada de iarna. Iar in aceste conditii, de cele mai multe ori, sistemul de transport esueaza sa dea randamentele asteptate. De aceea, turistii incep sa se indrepte spre sursele de transport alternativ.

Care sunt metodele de transport preferate de turisti in preajma Craciunului, pentru a se deplasa in vacante?

Daca in anii trecuti avionul era pe primul plan, iar calatoriile aeriene erau in topul preferintelor, anul acesta lucrurile tind sa se schimbe, raporteaza specialistii.

Calatoriile aeriene in timpul sezonului de vacanta de sfarsit de an se asteapta la scaderi masive. Asta deoarece turistii opteaza din ce in ce mai mult pentru transportul terestru. Desi, ca urmare a noilor drumuri cu taxa, aceasta decizie ar putea parea una neinspirata, tinerii, mai ales, aleg astazi transportul terestru, preferandu-l in defavoarea celui aerian.

Multi dintre tineri aleg chiar trenul sau un serviciu nou de transport, bazat pe inchirieri autocare charter pentru a calatori in vacanta de Craciun.

Datorita diverselor reduceri si a mai multor servicii de programate online pentru transportul feroviar, aceste variante devin mai accesibile. In plus, tarifele din ce in ce mai mari pentru transportul aerian favorizeaza aceasta decizie, potrivit Ministerului Transporturilor.

„Calatoria aeriana a scazut deja in timpul exodului de Craciun al anului trecut. In acest an, numarul calatoriilor se va reduce cu inca aproximativ 8%. Acest lucru se datoreaza faptului ca 70% dintre turisti aleg sa calatoreasca terestru, deoarece infrastructura de transport se imbunatateste masiv in ultimii ani in aceasta directie. Poate ca de aceea oamenii si-au schimbat preferinta de la transportul aerian la cel terestru „, a declarat directorul general al Ministerului Transporturilor Aeriene, in cadrul unei discutii publice purtate zilele acestea.

„La nivel national, capacitatea locurilor pentru transport in timpul sarbatorilor de Craciun, mai exact intre 14 decembrie si 6 ianuarie 2020, este de aproximativ 8,9 milioane de locuri atat pentru transport aerian, cat si pentru oferte de transport prin alte mijloace.”